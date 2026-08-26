Szczęśliwy finał poszukiwań! Policjanci na czas dotarli do mężczyzny w kryzysie emocjonalnym

W akcji brało udział wiele osób. Byli to funkcjonariusze komendy miejskiej policji w Nowym Sączu, policjanci OPP i KWP w Krakowie oraz KMP w Tarnowie, a także strażacy komendy miejskiej PSP w Nowym Sączu. Na miejscu pracowała też Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz. Podczas poszukiwań wykorzystywane były psy służbowe, quady i dron. Sprawdzano wszelkie uzyskane informacje, jak również przeszukiwano miejsca w których mógł przebywać 37-latek, w tym teren po obu stronach Dunajca.

W wyniku intensywnych działań oraz bardzo dobrej współpracy służb, około godziny 1:30, mężczyzna został odnaleziony przez policjantów w zaroślach nad brzegiem rzeki. Jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo - informuje Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu.

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Policja przypomina, że w każdym powiecie działa wiele instytucji, w tym między innymi centra pomocy rodzinie, które oferują fachową pomoc i wsparcie każdej osobie, która w kryzysie emocjonalnym się znajdzie.

Gdy borykasz się z problemami, masz negatywne myśli, nie wahaj się skorzystać z pomocy. Z kolei, gdy osoba z Twojego otoczenia potrzebuje wsparcia, reaguj, bo to może uratować jej życie - dodaje Izworska

Warto też zapisać numery telefonów pod którymi dyżurują specjaliści czy eksperci, którzy w trudnych sytuacjach mogą nam lub komuś pomóc.

Można zadzwonić pod numer 116 123 to bezpłatny telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, działa też 800 70 2222 to bezpłatna infolinia Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, można też skorzystać z numeru 116 111 czyli bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, pomoc znajdziemy też pod numerem 800 12 12 12 to bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka czy pod numerem 22 635 09 54 jest to telefon zaufania dla osób starszych. Natomiast w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dzwońmy na numer alarmowy 112.

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