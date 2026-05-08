To już koniec prac remontowych. W sobotę wielkie otwarcie ratusza w Nowym Sączu

Odnowiony ratusz w Nowym Sączu będzie można zwiedzać w grupach między godziną 10:00, a 13:30. Na miejscu będzie przewodnik, który opowie o samym remoncie, ale też o historii tego miejsca. O godzinie 13:00 wykopana będzie kapsuła czasu, którą zakopano 25 lat temu. Kapsuła będzie uzupełniona o współczesne pamiątki i zakopana ponownie. Natomiast od godziny 14:00 do 16:00 na miejskim rynku będzie czekała biesiada regionalna, a potem na spotkanie z muzyką na żywo.

Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

W sobotę warto zabrać ze sobą Kartę Nowosądeczanina, bo dzięki niej będzie można spróbować wielu regionalnych przysmaków. Między innymi będą oscypki grillowane z żurawiną. żur góralski, bigos Myśliwski, pierogi wiejskie, chleb ze smalcem i ogórkiem, jagnięcina w potrawce, a nawet dzik pieczony.

QUIZ. Rozpoznaj miasto wyłącznie po jednym zdjęciu. Test dla turystów i wzrokowców! Pytanie 1 z 10 Jakie to miasto? Berlin Katowice Sztokholm Następne pytanie

Na sobocie świętowanie się nie zakończy, bo w niedzielę, 10 maja będzie można wybrać się na "Koncert u Prezydenta", który będzie pierwszym koncertem w odnowionym ratuszu. Na scenie pojawi się Bartosz Życzyński, Tymoteusz Bies i Giovanni Bogdanovic.

Remont nowosądeckiego ratusza ruszył wiosną 2024 roku. Fachowcy zabrali się między innymi za elewację budynku, dach, okna oraz drzwi, zabezpieczono też fundamenty. Prace kosztowały około 30 milionów złotych. Większą część pieniędzy na remont ratusza Nowy Sącz dostał z rządowego programu Polski Ład.

Dużą nowością jest winda, którą z parteru dostaniemy się na wyższe piętra ratusza. Odnowiono też piwnice, klatki schodowe i pomieszczenia biurowe. Wymieniono wszystkie instalacje. Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowano także toalety. W budynku zamontowano też klimatyzację, a także nowoczesne systemy, które będą ostrzegać przed pożarem.

Na tym jednak nie koniec, bo władze Nowego Sącza chcą też zmienić całe otoczenie ratusza. Na miejskim rynku ma być mniej betonu, a więcej zieleni. W planie jest budowa nowego placu zabaw, a także przebudowa fontanny.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]