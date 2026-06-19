To warto wiedzieć. Naucz się udzielania pierwszej pomocy medycznej!

Już w sobotę w całej Polsce ruszają Krajowe Treningi Pierwszej Pomocy Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ci, którzy przyjdą na spotkanie nauczą się udzielania pierwszej pomocy. Nie tylko w teorii, ale też w praktyce. Będzie można przećwiczyć podstawowe czynności ratownicze pod okiem instruktorów i przedstawicieli służb ratowniczych.

W programie szkolenia jest między innymi ocena bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, prawidłowe wezwanie pomocy i współpraca z numerem alarmowym 112, ocena przytomności i oddechu poszkodowanego, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, wykorzystanie automatycznego defibrylatora AED, tamowanie masywnych krwotoków, podstawowe postępowanie przy urazach i nagłych zachorowaniach. Dowiemy się też tego, co robić do czasu przyjazdu służb ratunkowych.

Dziękuję wszystkim samorządom, służbom i instytucjom zaangażowanym w organizację tych wydarzeń i zachęcam do udziału. Każdy uczestnik wyjdzie z konkretnymi umiejętnościami, które mogą pomóc uratować życie członka rodziny, sąsiada, współpracownika lub przypadkowej osoby potrzebującej pomocy - mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

W całej Małopolsce takie spotkania będą zorganizowane w prawie 200 miejscach. Także w regionie sądeckim. Między innymi w Krynicy Zdroju, ale też w gminie Kamionka Wielka, Nawojowa, Podegrodzie, Łabowa, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Łososina Dolna czy w gminie Łącko.

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Wydarzenie jest częścią Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, czyli programu edukacyjnego, który prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warto przypomnieć, że Polska realizuje obecnie największy od dekad program odbudowy systemu ochrony ludności. Obejmuje on między innymi rozbudowę i modernizację schronów oraz miejsc ukrycia, rozwój systemów alarmowania i ostrzegania, doposażenie jednostek ratowniczych w nowoczesny sprzęt oraz wzmacnianie gotowości państwa do reagowania na sytuacje kryzysowe. Na realizację zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną Polska wyda ponad 34 miliardy złotych.

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