Trwa budowa obwodnicy Łącka. Widać pierwsze efekty prac!

Budowa obwodnicy Łącka zaczęła się pod koniec lipca. Dziś w terenie widać już pierwsze duże zmiany. Z lotu ptaka da się zauważyć między innymi zarys nowej drogi, którą już niedługo pojadą pierwsze samochody.

Na placu budowy wycięliśmy już większość drzew i zieleni, zrealizowaliśmy odhumusowanie, czyli usunęliśmy wierzchnią warstwę ziemi, co wyraźnie zarysowało przebieg trasy, Obecnie, korzystając z pięknej jesiennej pogody, przystąpiliśmy do budowy dróg technologicznych oraz dolnych warstw nasypu drogowego pod przyszłą 3-kilometrową obwodnicę. Kolejnym ważnym etapem, który zbliża się wielkimi krokami, będzie rozpoczęcie prac przy 9 obiektach inżynieryjnych - informuje firma Nowak Mosty, która buduje obwodnicę Łącka

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Obwodnica Łącka powstaje po południowej stronie tej miejscowości. Rozpoczyna się od ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 969 w miejscowości Czerniec, a zakończy drugim rondem w pobliżu Maszkowic. Ma to być trasa jednojezdniowa z pasem ruchu w każdą stronę. Powstaną też drogi serwisowe, 2 ronda, 3 skrzyżowania z drogami gminnymi i 9 obiektów inżynieryjnych. Przy obwodnicy Łącka będzie zamontowane oświetlenie, pojawią się także nowe drzewa i krzewy. Przy tej okazji przebudowana będzie też kanalizacja deszczowa oraz sieci gazowe, wodociągowe, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.

Obwodnica Łącka to kolejna ważna inwestycja drogowa w Małopolsce. Pozwoli ona wyprowadzić ruch tranzytowy poza obszar Łącka i Czerńca, poprawiając bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Dzięki inwestycji skróci się też czas przejazdu i poprawi się komfort podróżowania. Uwolnione od ruchu tranzytowego centra obu miejscowości zyskają nowe, spokojniejsze oblicze, stając się atrakcyjniejsze dla turystów – mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski

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Obwodnica Łącka będzie częścią drogi wojewódzkiej numer 969. Ta trasa ma prawie 70 kilometrów długości i łączy Stary Sącz z Nowym Targiem. W sezonie zimowym i letnim jest mocno zatłoczona, bo prowadzi do turystycznych miejscowości w regionie. Do Szczawnicy, Krościenka nad Dunajcem czy w okolice Jeziora Czorsztyńskiego.

Budowa obwodnicy Łącka kosztuje ponad 101 milionów złotych. Większa część pieniędzy pochodzi z unijnych funduszy. Do budowy dokłada się też państwo, samorząd województwa, a także gmina Łącko. Trasa ma być gotowa wiosną 2029 roku.

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