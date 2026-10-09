Policja i Staż Miejska przy wszystkich szkołach w Nowym Sączu

Jest reakcja władz Nowego Sącza po tym jak w sieci pojawiły się wpisy sugerujące że dziś w polskich szkołach może dojść do niebezpiecznych zdarzeń. Władze miasta poinformowały, że dbają o bezpieczeństwo w nowosądeckich szkołach i wspólnie ze służbami działają od samego rana. Przy szkołach już pojawiły się patrole mundurowych. Osoby, które będą się czuć zagrożone, mogą pozostać w domach. Nieobecności będą usprawiedliwione. Dotyczy to zarówno uczniów, nauczycieli, jak i pracowników szkół.

Informuję, że zarówno Policja, jak i Straż Miejska całą noc czuwały przy wszystkich placówkach edukacyjnych w Nowym Sączu. Cały dzisiejszy dzień, wszystkie szkoły nowosądeckie będą objęte opieką służb. Bądźmy czujni, zwracajmy uwagę na różne sytuacje, które nie zdarzały się jak dotąd. Informujmy się nawzajem. Jesteśmy z państwem, czuwamy nad spokojem, czuwamy nad tym, żeby w Nowym Sączu było bezpiecznie – powiedział zastępca prezydenta Artur Bochenek.

Wczoraj w podstawówce pod Wyszkowem 15-latek zaatakował kilka osób. Zginęła pracująca tam 37-letnia woźna. Dzień wcześniej 19-latek zaatakował kilka osób szkole w Ostrołęce. Policja twierdzi, że ataki mogą być związane z internetowym wyzwaniem, w którym uczniowie biorą udział.