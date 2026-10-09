Groził w sieci atakami w szkołach w Nowym Sączu. Nastolatek w rękach policji

Michał Rejduch
2026-10-09 11:09

Nawoływał do ataków w szkołach w Nowym Sączu. Wczoraj sieć obiegło nagranie na którym nastolatek z nożem w ręku grozi śmiercią innym. Dziś rano chłopak z rodzicami zgłosił się na policję. Jest przesłuchiwany.

Radiowóz policyjny
Autor: Manuel Esteban/ Shutterstock

Od samego rana przed szkołami w Nowym Sączu można spotkać patrole Policji lub Straży Miejskiej. To po tym jak w sieci pojawiły się informacje na temat „krwawego piątku”. Wczoraj fora internetowe w Nowym Sączu obiegło nagranie w którym zakapturzony nastolatek z nożem w ręku nawołuje do ataków i grozi. Chłopak zgłosił się rano na policję z rodzicami. Mundurowi prowadzą teraz przesłuchanie i spróbują odpowiedzieć na pytanie jaki był charakter wystąpienia nastolatka w internecie.

Posiadamy taki filmik i wykonujemy tutaj czynności w tym zakresie. Chciałbym powiedzieć, że ten nagrywający filmik został ustalony i tutaj podkreślę bardzo dobrą postawę rodziców tego chłopaka, którzy właściwie zareagowali. Natomiast my w tej chwili wykonujemy wszystkie stosowne czynności w tym zakresie, żeby ustalić ostatecznie, jaki był charakter tego wystąpienia. Natomiast mogę podkreślić, że to jest tylko i wyłącznie fakt medialny, nic w rzeczywistości się nie wydarzyło powiedział Radiu Eska Adam Bukański, komendant policji w Nowym Sączu.

W całym mieście przy ​szkołach są patrole policji lub straży miejskiej i pozostaną do momentu zakończenia zajęć. Policja w najbliższych dniach chce zorganizować spotkania z nauczycielami i dyrektorami szkół.

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