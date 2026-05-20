Trwa konkurs "Współczesna karpacka rzeźba ludowa w kamieniu"

Suma nagród i wyróżnień w konkursie wynosi 25 tysięcy złotych. Najlepsze rzeźby zostaną zaprezentowane na wystawach pokonkursowych w sądeckim skansenie, w Galerii ROK w Bielsku-Białej oraz w Muzeum Miejskim w Żywcu. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Nowosądecki Tadeusz Zaremba. Muzeum Ziemi Sądeckiej posiada największą w Polsce kolekcję współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polskich. Powstała ona w latach 70. i 80. XX wieku dzięki zakupowi prac prezentowanych podczas czterech Konkursów Rzeźby Ludowej Karpat Polskich organizowanych przez tę instytuc­ję.

W kolekcji liczącej ponad 1200 eksponatów dominują rzeźby wykonane w drewnie. Nieliczne rzeźby kamienne podkreślają unikalność tego artystycznego rzemiosła. Aby docenić ludowych twórców i ocalić zanikającą tradycję, muzeum postanowiło organizować co sześć lat konkurs poświęcony wyłącznie rzeźbie kamiennej. Pierwszy miał miejsce w 2002 r., kolejne - w latach 2008, 2014 i 2020. Do muzealnej kolekcji zakupiono 80 konkursowych rzeźb, z część z nich utworzono stałą wystawę w Galerii Karpackiej, w jednym z budynków w Miasteczku Galicyjskim — mówi Zbigniew Wolanin.

Zapisy do tegorocznego, piątego konkursu trwają. Mogą w nim wziąć udział twórcy ludowi i nieprofesjonalni zamieszkali na terenie Karpat i Podkarpacia, a także rzeźbiarze ludowi z sąsiednich krajów karpackich. Artyści na zgłoszenie się mają czas do 1 czerwca. Regulamin konkursu i informacje o zgłoszeniach znajdziecie TUTAJ Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w trakcie wernisażu wystawy w sądeckim skansenie na początku lipca. Organizatorzy wydadzą katalog zawierający informacje o wszystkich uczestnikach konkursu oraz zdjęcia ich prac. Najciekawsze dzieła zostaną zakupione przez Muzeum Ziemi Sądeckiej i wzbogacą kolekcję karpackiej rzeźby w kamieniu.