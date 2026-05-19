Czego chcą mieszkańcy Nowego Sącza? To już wiadomo!

Na tej liście jest 10 projektów ogólnomiejskich oraz 64 projekty osiedlowe. Jeżeli chodzi o osiedla to najwięcej pomysłów, bo 6 zgłoszono z osiedla Mała Poręba. Po 4 wpłynęły z osiedli Dąbrówka, Piątkowa, Stare Miasto oraz Wólki. Natomiast po 3 projekty przesłano z osiedli Barskie, Chruślice, Helena, Milenium, Nawojowska, Zawada i Wojska Polskiego. Pozostałe osiedla zgłosiły po 2 lub jednym projekcie.

Urząd miasta przypomina, że jeżeli wnioskodawca swój projekt złożył online, to oryginał listy poparcia mieszkańców czy stosowne oświadczenia musi dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia wniosku na dziennik podawczy urzędu miasta Nowego Sącza. To ważny warunek, bez którego zgłoszony projekt nie przejdzie do kolejnego etapu.

Czy jesteś mądrzejszy od uczestnika Hotelu Paradise 12? Czas na SPRAWDZIAN WIEDZY Pytanie 1 z 19 Co to jest Wielki Bełt? Cieśnina w Danii Zdarza się po imprezie Wymiociny Maszyna Następne pytanie

Teraz zgłoszone projekty do 31 lipca będą szczegółowo weryfikowane. Komisja sprawdzi czy spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Później, do 14 sierpnia poznamy ostateczne wyniki weryfikacji i dowiemy się, które pomysły będą dopuszczone do etapu głosowania. Samo głosowanie zaplanowano od 14 do 21 września, a wyniki mamy poznać do 30 września.

Tym razem jest to już 12 edycja Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza. Do podziału jest 5 230 000 złotych. Pomysły, które wygrają wrześniowe głosowanie będą realizowane w 2027 roku. W 11 edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2026 rok zgłoszono 66 projektów, w tym 3 były ogólnomiejskie, a 63 osiedlowe.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!