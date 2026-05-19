Znane i lubiane bajki rządzą w Nowym Sączu. Na scenie młodzi aktorzy

Festiwal „Książkowe Moliki” ruszył we wtorek, 19 maja i potrwa dwa dni. W tym roku bajkowe przedstawienia na scenie biblioteki pedagogicznej pokaże 8 szkolnych grup teatralnych z miasta Nowego Sącza i regionu sądeckiego.

To wyjątkowe wydarzenie, które od lat łączy świat literatury z magią teatru, pomagając najmłodszym rozwijać wyobraźnię, kompetencje czytelnicze oraz pewność siebie na scenie - mówi Alina Marek dyrektor wojewódzkiej biblioteki pedagogicznej w Nowym Sączu

Posłuchaj młodych aktorów i dyrektor WBP Aliny Marek

Młodzi aktorzy razem ze swoimi opiekunami przygotowują przeróżne spektakle, które trwają od 15 do 20 minut. Najczęściej oparte na znanych wierszach i opowiadaniach, ale nie tylko. W tym roku do zobaczenia jest między innymi bajka o Czerwonym Kapturku, Szewczyku Dratewce czy słynna Lokomotywa. Młodzi aktorzy sami przygotowują też dekoracje i kostiumy.

QUIZ. Staropolskie wyrazy. Wiesz, co znaczyły? Abszytować to dopiero początek Pytanie 1 z 10 No to zaczynamy od owego "abszytowania", które w wojsku było związane z: awansami dymisjami karnymi pracami (np. w kuchni, toaletach) Następne pytanie

Biblioteka do wspólnej zabawy co roku zaprasza dzieci z przedszkoli, a także uczniów z najmłodszych klas szkół podstawowych.

Festiwal „Książkowe Moliki” jest czymś więcej niż tylko występem na scenie. W ten sposób zachęcamy do czytania książek, rozbudzamy kreatywność, a także zachęcamy do współpracy szkoły i przedszkola z naszą biblioteką - dodaje Alina Marek

Wszyscy uczestnicy dostają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody niespodzianki. Festiwal „Książkowe Moliki” Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna z Nowego Sącza organizuje już od 9 lat.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!