Ucieczka przed policją nie pomogła. Dwaj mężczyźni trafili za kratki!

Kilka dni temu około godziny 23:00 policjanci ogniwa wywiadowczego sądeckiej komendy podczas patrolowania ulic Nowego Sącza zauważyli Audi, do którego wsiadł mężczyzna. Policjanci zwrócili na niego uwagę, bo wyglądem przypominał jedną z poszukiwanych osób. Mundurowi natychmiast postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej, ale kierujący zlekceważył sygnały świetlne oraz dźwiękowe i zamiast się zatrzymać, przyspieszył i zaczął uciekać.

Funkcjonariusze podjęli pościg za Audi, który zakończył się na terenie sąsiedniej gminy. Dzięki skoordynowanym działaniom policjantów Wydziału Prewencji sądeckiej komendy, a także mundurowym z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz Komisariatu Policji w Starym Sączu, samochód bardzo szybko został ujawniony na jednej z posesji, podobnie jak kierujący Audi oraz podróżujący z nim pasażer, którzy schowali się przed policjantami w piwnicy budynku – mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Policjanci zabezpieczyli dwa rowery najprawdopodobniej pochodzące z przestępstwa, 16 doniczek z sadzonkami konopi indyjskich, a także krystaliczną substancję, którą znaleźli w samochodzie.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, a zanim trafili do policyjnego aresztu, w szpitalu została od nich pobrana krew do badań pod kątem obecności substancji psychoaktywnych. Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszeli zarzuty - dodaje Izworska

Kierujący Audi 38-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi mu kara do 5 lat więzienia, a także za prowadzenie pojazdu bez uprawnień oraz liczne wykroczenia drogowe popełnione podczas ucieczki. Dodatkowo zarówno on, jak i pasażer pojazdu usłyszeli zarzut posiadania substancji psychotropowej MDPV.

Ponadto 24-latek, który był poszukiwany na podstawie wydanego przez sąd nakazu został przewieziony do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał karę 5 miesięcy pozbawienia wolności za popełnione wcześniej przestępstwo. Niewykluczone, że podejrzani usłyszą kolejne zarzuty.

