Uwaga kierowcy. Będą kolejne utrudnienia na drodze Brzesko – Nowy Sącz

Na początek jednak ważne informacje z trasy krajowej Nowy Sącz – Brzesko. Od dziś do piątku, 17 kwietnia drogowcy będą pracować na odcinku Okocim – Wytrzyszczka. Takie prace mogą oznaczać chwilowe utrudnienia w ruchu i korki.

Będziemy prowadzić tam remonty cząstkowe. Są to nasze standardowe prace pozimowe, mające na celu wypełnienie ubytków w nawierzchni drogi. Prace te są szybko postępujące, jednak wymagają organizacji ruchu wahadłowego - informuje Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału GDDKiA

Ruch pojazdów na odcinku Okocim – Wytrzyszczka będą ręcznie sterować pracownicy. Drogowcy proszą o ostrożną jazdę oraz zwracanie uwagi na osoby, które pracują na miejscu.

Na trasie krajowej Brzesko – Nowy Sącz drogowcy są też w innym miejscu. Od kilku dni asfalt wymieniany jest w miejscowości Witowice Dolne w gminie Łososina Dolna. Tam roboty potrwają także do piątku, 17 kwietnia.

Na utrudnienia muszą się też przygotować kierowcy z Nowego Sącza. Od czwartku, 16 kwietnia od około godziny 08:00 rozpoczną się roboty gwarancyjne na ulicy Matejki. Będą one związane z wymianą nawierzchni.

Prace toczyć się będą na fragmencie pomiędzy ulicą Kościuszki. a ulicą Lwowską i potrwają około 2 dni. Roboty obejmą wyłącznie jezdnię w kierunku ulicy Lwowskiej – informuje Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu.

W czasie prac wjazd w ulice Matejki od strony ulicy Lwowskiej będzie możliwy wyłącznie do posesji, za zgodą kierownika budowy.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!