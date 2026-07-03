Wakacje nabierają tempa. Przypomnij dziecku najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Radzą policjanci

Warto przypomnieć dziecku, że musi uważać na placach zabaw, w parkach, ale też podczas jazdy na hulajnogach czy rowerach. Nie można zapominać też o bezpieczeństwie w domu czy mieszkaniu. Szczególnie, kiedy dzieci zostają same. W tym przypadku przypomnijmy im zasady używania sprzętów elektrycznych i gazowych.

Jeżeli dziecko planuje wyjście z domu, to zawsze powinno poinformować swoich opiekunów lub rodziców o tym, gdzie się wybiera, z kim będzie przebywać i kiedy planuje wrócić.

Na zabawy wybieraj bezpieczne miejsca, z dala od jezdni, torów kolejowych czy na przykład placów budowy. Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy deskorolce nie traktuj jezdni jako placu zabaw. Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa i przestrzeganiu przepisów - przypomina Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

QUIZ. Wakacyjna geografia Polski. Czy wiesz, które z TYCH miast leżą na Helu? Pytanie 1 z 11 Czy Hel leży na Półwyspie Helskim? Tak Nie Następne pytanie

Naszemu dziecku warto też przypomnieć, żeby uważało w sieci i kontaktach z nieznajomymi. Szczególnie, żeby chroniło swoją prywatność, szanowało innych użytkowników i nie spotykało się z osobami poznanymi właśnie przez Internet.

Zachowaj ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. Nie zatrzymuj się przy nieznajomym, jeżeli w pobliżu nie ma innych osób. Nie przyjmuj od niego żadnych prezentów, nie wsiadaj do jego samochodu. Nigdy nie mów osobom obcym gdzie mieszkasz i co wartościowego masz w domu - przypomina Aneta Izworska

Lato to także czas prac polowych, w których bardzo często dzieci pomagają dorosłym. W tym przypadku trzeba szczególnie uważać. Zwłaszcza tam, gdzie wykorzystywane są pojazdy, maszyny i inne urządzenia, które dla dziecka mogą być niebezpieczne.

Młodzi mieszkańcy Nowego Sącza, którzy nie wyjeżdżają na wakacje na pewno nie będą się nudzić. W mieście trwa akcja pod hasłem „Aktywne Wakacje”. Specjalne zajęcia i warsztaty przygotowały miejskie instytucje. Takie jak Sądecka Biblioteka Publiczna, MOK, MOSIR, Pałac Młodzieży czy Zespół Świetlic Środowiskowych.

Policja przypomina, że w naszym kraju cały czas działa telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Specjaliści czekają pod numerem 116 111. Połączenie jest bezpłatne, anonimowe i całodobowe. Dzwonić można przez 7 dni w tygodniu.

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