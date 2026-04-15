Zachodnia obwodnica Nowego Sącza do remontu. Znamy już daty!

Dariusz Ryś
2026-04-15 16:33

Wiadomo już kiedy zacznie się remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Prace w terenie ruszą 27 kwietnia. Wcześniej, bo już 17 kwietnia plac budowy będzie przekazany firmie, która wygrała przetarg na przebudowę drogi. Niestety utrudnień nie da się uniknąć, bo remontowane odcinki będą zamykane.

Już wiadomo, że remont będzie podzielony na kilka etapów. Odpowiednie oznakowanie, które poinformuje o planowanym remoncie i wprowadzanych zmianach w ruchu w miejscu wykonywania prac zacznie pojawiać się już od 20 kwietnia. Dzięki temu kierowcy, którzy jeżdżą zachodnią obwodnicą Nowego Sącza będą mogli przyzwyczaić się do zmian w organizacji ruchu.

Na początek drogowcy zabiorą się za odcinek od ulicy Łącznej w Chełmcu do marketu budowlanego, który znajduje się w Podrzeczu. Prace na pierwszym, około 2 kilometrowym odcinku mają zakończyć się w lipcu.  Później drogowcy będą przenosić się na kolejne fragmenty. Będzie to kawałek od ronda w Podrzeczu do ronda w Brzeznej. Część prac na tym odcinku będzie wykonywana równolegle z robotami na pierwszym odcinku.  Po zakończeniu prac na pierwszym odcinku, wykonawca rozpocznie roboty na środkowym fragmencie obwodnicy.  Od marketu budowlanego do ronda w Podrzeczu.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nawierzchnia asfaltowa na całym odcinku obwodnicy zachodniej ma być wykonana do końca 2026 roku. Na przyszły rok zaplanowano prace wykończeniowe. Takie jak oznakowanie, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,  ekranów, oświetlenia ulicznego, a także przebudowa dróg serwisowych, na których zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa - informuje Powiatowy zarząd Dróg w Nowym Sączu

Tam, gdzie będą pracować ekipy droga będzie zamknięta, a samochody będą kierowane objazdem. Głównie drogą powiatową, która prowadzi przez Świniarsko i Chełmiec. Remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ma się zakończyć w marcu 2027 roku. Prace będą kosztować ponad 17 milionów złotych. Większą część pieniędzy, bo ponad 12 milionów powiat zdobył z unijnych funduszy

Zachodnia obwodnica Nowego Sącza łączy drogę krajową numer 28 i 75 z drogą wojewódzką 969, która prowadzi w kierunku Szczawnicy i Nowego Targu. Trasa powstała 10 lat temu. Cały odcinek ma około 6 kilometrów długości.

