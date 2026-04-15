Zachodnia obwodnica Nowego Sącza do remontu. Znamy już daty!

Już wiadomo, że remont będzie podzielony na kilka etapów. Odpowiednie oznakowanie, które poinformuje o planowanym remoncie i wprowadzanych zmianach w ruchu w miejscu wykonywania prac zacznie pojawiać się już od 20 kwietnia. Dzięki temu kierowcy, którzy jeżdżą zachodnią obwodnicą Nowego Sącza będą mogli przyzwyczaić się do zmian w organizacji ruchu.

Na początek drogowcy zabiorą się za odcinek od ulicy Łącznej w Chełmcu do marketu budowlanego, który znajduje się w Podrzeczu. Prace na pierwszym, około 2 kilometrowym odcinku mają zakończyć się w lipcu. Później drogowcy będą przenosić się na kolejne fragmenty. Będzie to kawałek od ronda w Podrzeczu do ronda w Brzeznej. Część prac na tym odcinku będzie wykonywana równolegle z robotami na pierwszym odcinku. Po zakończeniu prac na pierwszym odcinku, wykonawca rozpocznie roboty na środkowym fragmencie obwodnicy. Od marketu budowlanego do ronda w Podrzeczu.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nawierzchnia asfaltowa na całym odcinku obwodnicy zachodniej ma być wykonana do końca 2026 roku. Na przyszły rok zaplanowano prace wykończeniowe. Takie jak oznakowanie, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ekranów, oświetlenia ulicznego, a także przebudowa dróg serwisowych, na których zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa - informuje Powiatowy zarząd Dróg w Nowym Sączu

Tam, gdzie będą pracować ekipy droga będzie zamknięta, a samochody będą kierowane objazdem. Głównie drogą powiatową, która prowadzi przez Świniarsko i Chełmiec. Remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ma się zakończyć w marcu 2027 roku. Prace będą kosztować ponad 17 milionów złotych. Większą część pieniędzy, bo ponad 12 milionów powiat zdobył z unijnych funduszy

Zachodnia obwodnica Nowego Sącza łączy drogę krajową numer 28 i 75 z drogą wojewódzką 969, która prowadzi w kierunku Szczawnicy i Nowego Targu. Trasa powstała 10 lat temu. Cały odcinek ma około 6 kilometrów długości.

