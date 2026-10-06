Zaginęła Maria Gródek. Policja i rodzina proszą o pomoc!

Policja z Nowego Sącza ustaliła, że 88 letnia mieszkanka Krzyżówki w gminie Łabowa w poniedziałek, 5 października przed południem wybrała się na grzybobranie do lasu w rejonie miejscowości Mochnaczka Wyżna. Niestety z kobietą urwał się kontakt. Dlatego ruszyły poszukiwania.

Gdy po kilku godzinach seniorka nie wróciła ani nie nawiązała z nikim kontaktu, zaniepokojona rodzina poprosiła o pomoc w jej poszukiwaniach. Kobieta była ubrana w ciemne długie spodnie, różowo-granatową koszulę w kratkę i gumowce. Miała też ze sobą sweter.

Zaginiona ma około 160 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma kasztanowe włosy - informuje Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu

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Poszukiwania prowadzi komisariat policji w Nawojowej. Wszelkie informacje dotyczące zaginionej można przekazywać na numer alarmowy 112 lub 47 833 46 30.

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