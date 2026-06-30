30 czerwca to ważna data dla rodziców. Chodzi o pieniądze!

Większość rodziców i opiekunów przesłała już wnioski o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 31 maja przyszłego roku. W całym kraju do ZUS trafiło już ponad 4 miliony wniosków dla ponad 6 milionów dzieci. Natomiast w samej Małopolsce takich wniosków złożono prawie 397 tysięcy dla blisko 622 tysięcy dzieci.

Osoby, które jeszcze nie dopełniły formalności, nie powinny zwlekać. Złożenie wniosku w lipcu to utrata świadczenia za czerwiec. Rodzic, który prześle wniosek po 30 czerwca, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca jego złożenia. Oznacza to, że jeśli trafi on do ZUS-u w lipcu, prawo do 800 plus będzie przysługiwało od lipca, czyli bez wyrównania za czerwiec. Wyjątek dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. W ich przypadku na złożenie dokumentów są trzy miesiące od narodzin dziecka - mówi Karol Jagielski regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego

ZUS przypomina, że wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie. Można to zrobić przez aplikację mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

QUIZ. Kolory w tytułach filmów. Na czwartym i ostatnim na bank się wyłożysz Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Znajdź brakujący kolor w tytule filmu z Seanem Connerym. „Polowanie na … październik” czerwony biały czarny Następne pytanie

Osoby, które złożyły wniosek o 800 plus do końca kwietnia, zachowały ciągłość wypłaty świadczenia i dostaną je w czerwcu. W przypadku dokumentów przekazanych w maju ZUS ma czas na wypłatę do końca lipca, a przy wnioskach złożonych w czerwcu do końca sierpnia. Rodzice, którzy złożyli wnioski w maju i w czerwcu, dostaną świadczenie z wyrównaniem od czerwca.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!