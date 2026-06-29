Upał daje się we znaki bezdomnym psom ze schroniska. Zapadła ważna decyzja!

Michał Rejduch
2026-06-29 13:00

Schronisko dla zwierząt w Nowym Sączu odwołało spacery wolontariuszy z psami. To z powodu dużych upałów, które od kilku dni utrzymują się w regionie sądeckim. Warto o tym pamiętać, wybierając się do schroniska.

Schronisko dla psów w Nowym Sączu
Autor: Michał Rejduch Schronisko dla psów w Nowym Sączu

Wysoką temperaturę bardzo źle znoszą ludzie, a jeszcze gorzej zwierzęta. W schronisku w Nowym Sączu przebywa około 70 psów. Pracownicy zdecydowali się nie wydawać ich wolontariuszom na spacery z powodu upałów. Psy czas spędzają w kojcach, które w większości są zacienione.

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W upalne dni, niestety, pieski nie będą wypuszczane na zewnątrz, więc jeżeli państwo się wybieracie na spacer, dobrze jest wcześniej zadzwonić. Czy w danym dniu jest możliwość wyjścia z psami — mówi szefowa nowosądeckiego schroniska, Joanna Otto.

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W poniedziałek, 29 czerwca w Nowym Sączu temperatura może sięgnąć nawet 37 stopni. Upalnie ma być również w kolejnych dniach, choć im bliżej weekendu, tym temperatura ma spadać. Schronisko jednak prosi o pomoc. Jeżeli mamy nieużywane parasole ogrodowe, małe baseny dla dzieci, czy plastikowe piaskownice, to właśnie takie rzeczy można przekazać dla bezdomnych psów.

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