Baszta kowalska będzie otwarta dla turystów jeszcze tej wiosny

Michał Rejduch
2026-04-10 6:55

Po wielu latach prac turyści będą mogli zwiedzić część ruin sądeckiego zamku od środka. W maju mają ruszyć wycieczki grup zorganizowanych po baszcie kowalskiej. Miasto stworzyło tam małe muzeum.

i

Autor: Darek Ryś Ruiny Zamku w Nowym Sączu

Nową atrakcję dla turystów przygotowuje Nowy Sącz. Będzie można od środka zobaczyć ruiny zamku. To duża zmiana, bo do tej pory to miejsce było zamknięte. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to z przewodnikiem będzie można się tam wybrać już w maju. Na razie miasto czeka na lepszą pogodę. Zamek, a konkretnie wnętrze baszty kowalskiej, będą zwiedzać grupy zorganizowane, a wycieczka ma się zaczynać w Centrum Informacji Turystycznej.

Sonda
Zwiedzałeś kiedyś Zamek Królewski w Warszawie?

Czekamy na lepszą pogodę, myślę, że w połowie maja uruchomimy takie wycieczki. Myślę, że na początku będzie duże zainteresowanie. Pewnie w okresie wakacyjnym będą to grupy turystów, a od września uruchomimy możliwość zwiedzania dla szkół — mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Baszta Kowalska w ostatnich latach przeszła remont. To jedna z trzech, które zostały po wysadzeniu budowli w powietrze w 1945 roku. Zwiedzić będzie można parter, piętro oraz ganek. Znajdziemy tam różne eksponaty, które między innymi odkopano podczas prac archeologicznych prowadzonych w ostatnich latach przy ruinach sądeckiego zamku.

Ulica Piastowska w Nowym Sączu
Galeria zdjęć 5
Nowy Sącz Radio ESKA Google News
nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz