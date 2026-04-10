Baszta kowalska będzie otwarta dla turystów jeszcze tej wiosny

Nowy Sącz otwiera dla turystów wnętrze baszty kowalskiej

Nową atrakcję dla turystów przygotowuje Nowy Sącz. Będzie można od środka zobaczyć ruiny zamku. To duża zmiana, bo do tej pory to miejsce było zamknięte. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to z przewodnikiem będzie można się tam wybrać już w maju. Na razie miasto czeka na lepszą pogodę. Zamek, a konkretnie wnętrze baszty kowalskiej, będą zwiedzać grupy zorganizowane, a wycieczka ma się zaczynać w Centrum Informacji Turystycznej.

Czekamy na lepszą pogodę, myślę, że w połowie maja uruchomimy takie wycieczki. Myślę, że na początku będzie duże zainteresowanie. Pewnie w okresie wakacyjnym będą to grupy turystów, a od września uruchomimy możliwość zwiedzania dla szkół — mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Baszta Kowalska w ostatnich latach przeszła remont. To jedna z trzech, które zostały po wysadzeniu budowli w powietrze w 1945 roku. Zwiedzić będzie można parter, piętro oraz ganek. Znajdziemy tam różne eksponaty, które między innymi odkopano podczas prac archeologicznych prowadzonych w ostatnich latach przy ruinach sądeckiego zamku.