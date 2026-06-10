Chełmiec będzie miał kolejne miejsca przyjazne maluchom. Można tam wygodnie przewinąć dziecko

Dariusz Ryś
2026-06-10 13:39

Kolejne miejsca dla mam i maluchów pojawią się w Chełmcu. Tym razem to specjalne ławeczki. Będą one przystosowane do wygodnego i bezpiecznego przewijania dzieci. Znajdziemy je przy urzędzie gminy oraz przy budynku Astro Centrum.

Chełmiec ma kolejne miejsca przyjazne maluchom. Można tam wygodnie przewinąć dziecko

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Autor: UG Chełmiec/ Materiały prasowe

Pieniądze na montaż takich ławeczek gminie Chełmiec przekazał samorząd województwa Małopolskiego. To ponad 23 tysiące złotych z programu pod hasłem „Małopolska Maluchom 2026”. Dzięki tej pomocy gmina będzie mogła kupić i zamontować dwie ogólnodostępne ławki ogrodowe ze specjalnymi przewijakami dla niemowląt.

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Takie ławeczki pojawią się w dwóch lokalizacjach na terenie Chełmca. Jedna stanie przy urzędzie gminy, a druga pojawi się na placu obok Astro Centrum. Zagospodarowany będzie też teren wokół ławeczek. W komplecie będą też kosze na zużyte pieluchy.

Z nowych ławeczek rodzice będą mogli skorzystać już wkrótce. Na ławeczce będzie można nie tylko wygodnie przewinąć malucha, ale też go nakarmić w komfortowych warunkach, kiedy podczas spaceru zajdzie taka potrzeba – mówi Stanisław Kuzak wójt gminy Chełmiec

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Będą to już kolejne miejsca, gdzie mamy mogą wygodnie przewinąć swoje dzieci. W lutym w budynku urzędu gminy Chełmiec pojawił się ścienny przewijak dla dzieci. Takie urządzenie zamontowano w ogólnodostępnej toalecie przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Na wyposażeniu są również podkłady higieniczne.

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