Czy będzie nowa podstacja pogotowia w Nowym Sączu? Trwają rozmowy i ustalenia!

O stworzeniu nowej podstacji Sądeckie Pogotowie Ratunkowe myśli już od dawna. Głośniej mówi o niej po zimowych problemach, kiedy karetki przez gigantyczne korki nie mogły wyjechać z bazy głównej przy ulicy Śniadeckich. To pokazało, że dodatkowa podstacja jest bardzo potrzebna. Po kilku tygodniach rozmów z miastem udało się znaleźć działkę, na której taka stacja mogłaby powstać. To ulica Głowackiego. Sądeckie Pogotowie Ratunkowe przyznaje, że ta lokalizacje jest dobra.

Przy ulicy Głowackiego miałby powstać modułowy budynek z zapleczem socjalno-technicznym oraz miejsce garażowania ambulansu. Nowa podstacja ma przede wszystkim poprawić dostępność zespołów ratownictwa medycznego na terenie Nowego Sącza, skrócić czas dojazdu do pacjentów w wybranych rejonach miasta, a co za tym idzie zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

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Na razie w tej sprawie trwają jeszcze rozmowy i ustalenia. Teren musi też być odpowiednio przygotowany i wyposażony w odpowiednie sieci, które są potrzebne do działania podstacji. Na uruchomienie dodatkowej podstacji w Nowym Sączu musi się też zgodzić wojewoda małopolski, który odpowiada za państwowe ratownictwo medyczne w regionie.

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe oprócz głównej bazy przy ulicy Śniadeckich ma też kilka podstacji na terenie powiatu nowosądeckiego. Karetki i zespoły ratownictwa medycznego dyżurują w Krynicy, Piwnicznej, Łososinie Dolnej, Grybowie, Łącku, Nawojowej, Korzennej, Starym Sączu i Rytrze.

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