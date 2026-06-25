Przystań Kultury będzie miał Stary Sącz. Budowa nowego parku ma ruszyć już wkrótce

Nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku uda się stworzyć dzięki pieniądzom, które Stary Sącz dostał z unijnych funduszy. Gmina dostała ponad 3 miliony 160 tysięcy złotych. Cały projekt ma kosztować około 3 milionów 700 tysięcy.

Nowy park, który zaplanowano nad rzeką Poprad w Myślcu będzie podzielony na kilka stref. Między innymi będzie to część kulturalno-wypoczynkowa, a także część turystyczno – rekreacyjna. W ramach tego projektu miasto kupi też nowoczesny sprzęt techniczny, który jest potrzebny do organizacji różnych koncertów, spotkań czy wydarzeń kulturalnych.

Nad rzeką Poprad ma powstać atrakcyjna przestrzeń publiczna dedykowana szeroko rozumianemu przemysłowi czasu wolnego, która stworzy też warunki do rozwoju działalności artystycznej. Park „Przystań kultury” stanie się areną spotkań, wymiany myśli i działań artystycznych - mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza

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W Myślcu nad Popradem powstanie między innymi boisko do siatkówki plażowej, ścieżki pieszo-rowerowe z miejscem serwisowania rowerów, łąka kwietna wspierająca bioróżnorodność, wiata z paleniskiem i kuchnią polową, plac zabaw dla najmłodszych oraz park kultury z leżakami i strefą odpoczynku. Ścieżka rowerowa zimą będzie się zamieniać w trasy do biegania na nartach. Dlatego z nowego miejsca będzie można korzystać przez cały rok.

Władze Starego Sącza liczą, że nowy park stanie się ważnym miejscem na mapie całej Doliny Popradu. Będzie uzupełnieniem oferty turystycznej, którą już teraz ma Muszyna, Piwniczna czy Rytro. Dzięki temu turyści dłużej zostaną na Sądecczyźnie.

Tu warto dodać, że będzie to już kolejne ciekawe miejsce na mapie gminy Stary Sącz. Już teraz na turystów czeka tam Bobrowisko, ścieżka w koronach drzew, park edukacyjny Orbisfera czy platforma widokowa w Woli Kroguleckiej. Stary Sącz ma też mocno rozwiniętą sieć tras rowerowych, które łączą się z innymi ścieżkami prowadzącymi w kierunku Podhala, Muszyny czy Nowego Sącza.

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