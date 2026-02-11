Czym w 2025 roku żył Nowy Sącz? Zobacz to w Sądeckiej Bibliotece Publicznej.

Na zdjęciach, które trafiły na wystawę, zobaczymy wydarzenia, miejsca i ludzi. Autorami fotografii są między innymi dziennikarze sądeckich portali internetowych. Także Radia Eska Małopolska. Michał Rejduch i Darek Ryś.

Wystawa fotografii „Tak było – Nowy Sącz 2025” to przegląd minionych wydarzeń gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz spojrzenie na Nowy Sącz z różnych perspektyw, pełnych detali, emocji i nieoczywistych kadrów – mówi Marek Rylewicz, dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej.

Na tej samej wystawie można też oglądać zdjęcia nadesłane na 17 już edycję konkursu fotograficznego pod hasłem „Nowy Sączw obiektywie”. W tym przypadku autorami zdjęć są mieszkańcy miasta, którzy fotografią zajmują się zawodowo lub amatorsko.

Zdjęcia nadesłane na konkurs pod hasłem „Nowy Sącz w obiektywie” oceniało jury w składzie Piotr Droździk, Alicja Przybyszowska, Katarzyna Bielak i Marek Rylewicz.

W kategorii "Wydarzenia" I miejsce zdobył Michał Śmierciak, II miejsce Bogdan Kiwak, III miejsce Krzysztof Griński, a wyróżnienie przyznano Barbarze Gieroń

W kategorii "Obraz Miasta" I miejsce zajął Krzysztof Griński, II miejsce Marek Popiela, III miejsce: Barbara Gieroń, a wyróżnienie zdobył Mirosław Kwolek

W kategorii "Odkryj Nowy Sącz" I miejscem może pochwalić się Wojciech Andryszczak, II miejscem Mirosław Kwolek, III miejscem Barbara Gieroń, a wyróżnieniem Michał Piotrowski. Indywidualne wyróżnienie Piotra Droździka przypadło Agnieszce Andryszczak.

Wystawę pod tytułem „Tak było – Nowy Sącz 2025” oraz „Nowy Sącz w obiektywie” w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej można oglądać do 6 marca.

