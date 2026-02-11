Dziś Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Pamiętajmy. To nie infolinia!

Numer alarmowy 112 powołano do życia w 1991 roku. Jest on bezpłatny i działa w całej Unii Europejskiej. Na 112 można się dodzwonić zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Jedno z kilkunastu tego typu centrów działa także w naszym województwie.

W naszym kraju pierwsze Centrum Powiadamiania Ratunkowego powstało w małopolskim urzędzie wojewódzkim w Krakowie. 17 kwietnia 2009 roku uruchomił je ówczesny wojewoda małopolski Jerzy Miller. W kwietniu 2009 roku krakowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego dysponowało 12 stanowiskami.

Od września 2022 roku CPR korzysta z nowej siedziby znajdującej się przy ulicy Szlak 73A. Aktualnie pracuje tam 90 osób. Wśród nich są operatorzy numerów alarmowych i starsi operatorzy numerów alarmowych, koordynatorzy i koordynatorzy-trenerzy. CPR działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Średnio podczas jednej doby w centrum dyżuruje 28 operatorów numeru alarmowego.

Tylko w 2025 roku do krakowskiego CPR wpłynęło blisko 1,3 miliona zgłoszeń. Najwięcej w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu. Najmniej zgłoszeń odnotowano natomiast w lutym oraz listopadzie. Nadal zdarzają się zgłoszenia niezasadne.

W 2025 roku było ich blisko 730 tysięcy. Jest to ponad 56 procent wszystkich zgłoszeń. Do zgłoszeń niezasadnych zaliczane są także połączenia anulowane przez osobę zgłaszającą, czyli takie, które w trakcie połączenia z CPR są przerywane przez osobę zgłaszającą przed rozpoczęciem rozmowy z operatorem. Średni czas oczekiwania na połączenie CPR w Małopolsce wynosił 9,65 sekundy.

