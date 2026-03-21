Dla nich to była bezsenna noc! Kolejna Coding Night za nami

W tym roku do konkursu zgłosiło się blisko 50 uczniów, którzy pracowali w 13 zespołach. Zadanie nie było proste, bo młodzi informatycy i programiści na stworzenie aplikacji, gry lub programu mieli tylko jedną noc. Tematów do wyboru było kilka.

Maraton programowania ruszył w piątek, 20 marca wieczorem, a zakończył się rano w sobotę, 21 marca. Przygotowane przez uczniów programy i aplikacje oceniało jury.

Nasi uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich możliwości na żywo, w praktyce, w sposób, który jest dla nich najbardziej przyjazny. Przez zabawę, przez konkursy - mówi dyrektor ZSEM w Nowym Sączu Anna Kochanek

W tym roku młodzi informatycy i programiści do wyboru mieli kilka tematów. Między innymi trzeba było stworzyć symulator rozprzestrzenia się dźwięku w przestrzeni 3D, szkolną platformę barterowej pomocy w nauce, platformę do gromadzenia i analizy wyników sportowych w celu rekrutacji do kadry szkolnej. szkolny system archiwum uwzględniający najnowsze przepisy czy inteligentną stołówkę

Dla młodych informatyków i programistów Coding Night to nie tylko konkurs i rywalizacja, ale też okazja do dobrej zabawy czy poznania pomysłów innych uczniów. Takie konkursy Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych z Nowego Sącza organizuje już od kilku lat. Co roku na spędzenie nocy w szkole decyduje się wielu chętnych.

My jesteśmy programistami. Dużo przed komputerami siedzimy, to raczej jesteśmy przyzwyczajeni do siedzenia do późnych godzin. Także noc nam nie przeszkadza. Dla emocji, dla współpracy ze znajomymi. Warto jest nie przespać nocy. To jest takie sprawdzenie siebie, naszych możliwości. Ja jestem raczej dziennym programistą. Jakoś nie zarywam nocy, ale tym razem warto ją zarwać - mówią uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu

