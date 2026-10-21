Dla nich to nie tylko praca, ale odskocznia od codzienności. Więźniowie pomogli posprzątać cmentarz

W ostatnich dniach skazanych z nowosądeckiego zakładu karnego można było spotkać na zabytkowym cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Nowym Sączu. Podczas prac skazani zadbali o estetykę nekropolii i jej otoczenia.

Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie skazanych w wykonywane prace porządkowe. Ich postawa pokazała, że wspólna praca na rzecz lokalnej społeczności może być nie tylko konkretną pomocą, ale również okazją do kształtowania odpowiedzialności, szacunku dla przeszłości i wrażliwości na potrzeby innych - informuje rzecznik prasowy zakładu karnego w Nowym Sączu Karolina Fryczek

Skazani, którzy odsiadują wyroki w nowosądeckim zakładzie karnym bardzo często włączają się w różne akcje, które są organizowane w mieście. Tak było na przykład wiosną, kiedy więźniowie pomagali sprzątać brzegi rzeki Kamienicy.

Kto śpiewał te przeboje w PRL-u? Nie pomylisz tych legend? Pytanie 1 z 10 Kto śpiewał przebój "Tyle słońca w całym mieście"? Anna Jantar Irena Jarocka Krystyna Prońko Następne pytanie

Wtedy w akcji sprzątania brało udział 9 osadzonych. Więźniowie porządkowali brzegi rzeki Kamienicy na odcinku od mostu na ulicy Tarnowskiej do kładki na osiedlu Gorzków. W sumie zebrano tam ponad 2 tony odpadów.

Zakład Karny w Nowym Sączu przy ulicy Pijarskiej działa od 1855. Jest zakładem typu zamkniętego dla recydywistów z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych. Aktualnie przebywa tam około 400 skazanych.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!