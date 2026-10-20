Uwaga na silny wiatr. Wysoko w górach powieje nawet do 100 kilometrów na godzinę!

Ostrzeżenie meteo o silnym wietrze będzie obowiązywać od godziny 02:00 w środę, 21 października do godziny 20:00 tego samego dnia. Stopień zagrożenia określono na pierwszy, w trzystopniowej skali. Natomiast prawdopodobieństwo pojawienia się silnego wiatru oszacowano na 80 procent.

Przy okazji tego ostrzeżenia służby, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo proszą mieszkańców Nowego Sącza i regionu sądeckiego o ostrożność, bo silniejsze podmuchy wiatru mogą być bardzo niebezpieczne. Dlatego trzeba uważać.

Warto usunąć z balkonów, tarasów i parapetów rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętajmy, że mogą one stworzyć niepotrzebne zagrożenie dla nas, ale też dla osób przypadkowych. Zamknijmy okna oraz drzwi - przypominają pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu w Nowym Sączu

Kto śpiewał te przeboje w PRL-u? Nie pomylisz tych legend? Pytanie 1 z 10 Kto śpiewał przebój "Tyle słońca w całym mieście"? Anna Jantar Irena Jarocka Krystyna Prońko Następne pytanie

Jeżeli silny wiatr zaskoczy nas podczas podróży samochodem, zmniejszmy prędkość jazdy i miejmy świadomość, że gdy wyjeżdżamy z zalesionego lub zabudowanego terenu, gwałtowny podmuch wiatru może spowodować utratę panowania nad samochodem i doprowadzić do wypadku.

Nie parkujmy samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi, a także lekkimi konstrukcjami. Takimi jak różnego rodzaju wiaty, które silny wiatr może uszkodzić - dodają pracownicy MCZKiM w Nowym Sączu

Silny wiatr do naszego regionu przyniesie złotą polską jesień. W środę. 21 października w Małopolsce będzie pogodnie i ciepło. Nawet do 21 stopni. Niestety taka pogoda zostanie z nami tylko jeden dzień, bo czwartek, 22 października będzie już pochmurny, deszczowy i znowu zimny.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!