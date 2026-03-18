Duże osuwisko przestanie straszyć mieszkańców osiedla Falkowa. Miasto ma pieniądze na dokumentacje

Mimo że do konkretnych prac w terenie droga jest jeszcze długa, to te wiadomości na pewno ucieszą mieszkańców osiedla Falkowa w Nowym Sączu. Miasto zdobyło właśnie pieniądze na przygotowanie dokumentacji, która da zielone światło do prac na osuwisku na ulicy Długoszowskiego.

Zdobyliśmy pieniądze na przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska na ulicy Długoszowskiego. Jest ona niezbędna, by ruszyć z pracami stabilizacyjnymi i odbudową drogi powiatowej, którą osuwisko niszczy - mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu już ogłosił przetarg na wykonanie takiej dokumentacji. Kiedy projekt będzie gotowy, wtedy będzie można myśleć już o konkretnych pracach w terenie. Osuwisko ma być zabezpieczone, a droga odbudowana. To zapewni bezpieczeństwo okolicznym mieszkańcom.

Osiedle Falkowa znajduje się we wschodniej części Nowego Sącza. Jest położone na wzgórzach Pogórza Rożnowskiego między rzeką Kamienicą, a potokiem Łubinka. Znajduje się tam między innymi Sądecki Park Etnograficzny, Lasek Falkowski, szkoła podstawowa, słynne skałki oraz ogródki działkowe.

