Duże osuwisko przestanie straszyć mieszkańców osiedla Falkowa. Miasto ma pieniądze na dokumentacje

Dariusz Ryś
2026-03-18 16:04

To są dobre wiadomości dla mieszkańców osiedla Falkowa w Nowym Sączu. Jest szansa, że uda się zabezpieczyć duże osuwisko, które wiele lat temu uaktywniło się w tej części miasta. Nowy Sącz właśnie zdobył pieniądze na prace projektowe.

Autor: Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel / Facebook

Mimo że do konkretnych prac w terenie droga jest jeszcze długa, to te wiadomości na pewno ucieszą mieszkańców osiedla Falkowa w Nowym Sączu. Miasto zdobyło właśnie pieniądze na przygotowanie dokumentacji,  która da zielone światło do prac na osuwisku na ulicy Długoszowskiego.

Zdobyliśmy pieniądze na przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska na ulicy Długoszowskiego. Jest ona niezbędna, by ruszyć z pracami stabilizacyjnymi i odbudową drogi powiatowej, którą osuwisko niszczy - mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu już ogłosił przetarg na wykonanie takiej dokumentacji. Kiedy projekt będzie gotowy, wtedy będzie można myśleć już o konkretnych pracach w terenie. Osuwisko ma być zabezpieczone, a droga odbudowana.  To zapewni bezpieczeństwo okolicznym mieszkańcom.  

Osiedle Falkowa znajduje się we wschodniej części Nowego Sącza. Jest położone na wzgórzach Pogórza Rożnowskiego między rzeką Kamienicą, a potokiem Łubinka. Znajduje się tam między innymi Sądecki Park Etnograficzny, Lasek Falkowski, szkoła podstawowa, słynne skałki oraz ogródki działkowe.

