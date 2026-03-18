Ulica Pułaskiego w Krynicy znowu jest częściowo zamknięta. Są objazdy!

Ulicą Pułaskiego w Krynicy Zdroju nie przejedziemy przez kilka najbliższych dni. Droga będzie zamknięta od środy 18 listopada do piątku, 20 listopada.

W tym czasie wykonawca planuje prace związane z siecią kanalizacyjną, wodociągową i gazową. Konieczne jest wykonanie przekopów na całej szerokości jezdni. Dlatego droga w miejscu wykonywanych prac musi być zamknięta - informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Mimo że remont ulicy Pułaskiego w Krynicy jest mocno uciążliwy, to mieszkańcy na takie prace czekali od lat. Dzięki współpracy samorządu powiatu nowosądeckiego i miasta Krynica przebudowana będzie nie tylko sama droga, ale też to, co jest pod ziemią. Oprócz remontu samej jezdni powstaną również chodniki, oświetlenie uliczne i nowe odwodnienie.

Quiz. Dopasuj muzyka do zespołu z "Wielkiej Czwórki Grunge'u": Pytanie 1 z 10 Jeff Ament to muzyk... Nirvany Soundgarden Pearl Jam Następne pytanie

Wszystkie prace remontowe na ulicy Pułaskiego w Krynicy-Zdroju będą kosztować ponad 11 milionów złotych. Całość powinna być gotowa do 2027 roku.

