Nowe samochody do transportu psów służbowych ma małopolska policja. Jeden trafił do Nowego Sącza

Dariusz Ryś
2026-03-17 13:40

Nowoczesne pojazdy do przewozu psów służbowych kupiła małopolska policja. Są to nieoznakowane radiowozy ze specjalnym wyposażeniem, które zapewnia komfort i bezpieczeństwo zarówno przewodnikom, jak i psom. W sumie małopolska policja kupiła 4 takie pojazdy.

Autor: KWP Kraków / Materiały prasowe

Pieniądze na zakup samochodów do transportu psów służbowych wyłożyła Komenda Główna Policji. Pojazdy już trafiły do komend w regionie. Jeden z nich przyjechał także do Nowego Sącza.  Są to nowoczesne i specjalnie zaprojektowane pojazdy, które zapewniają bezpieczny transport dwóch psów służbowych oraz przewodników. Jeden taki samochód kosztuje blisko 400 tysięcy złotych.

Radiowozy oprócz typowego policyjnego wyposażenia na pokładzie mają także klatki, w których przewożone są policyjne psy. Pojazdy wyposażone są w klimatyzację, ogrzewanie i nawiewy. Mają też szuflady na sprzęt oraz specjalne wysuwane podesty, które ułatwiają wchodzenie i wychodzenie psów -  informuje małopolska policja 

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie masz szans na nic powyżej 7/10!
Pytanie 1 z 10
Na podstawie jego powieści Kubrick nakręcił swoją "2001: Odyseja kosmiczna". Mowa o legendzie SF, czyli...

Dziś w małopolskiej policji służy 52 przewodników psów służbowych, którzy mają pod opieką 85 czworonogów. Jest to 51 psów patrolowo-tropiących, 18 do wyszukiwania zapachów narkotyków, 14 do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i 2 do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich na lądzie.

