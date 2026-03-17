Nowe samochody do transportu psów służbowych ma małopolska policja. Jeden trafił do Nowego Sącza

Pieniądze na zakup samochodów do transportu psów służbowych wyłożyła Komenda Główna Policji. Pojazdy już trafiły do komend w regionie. Jeden z nich przyjechał także do Nowego Sącza. Są to nowoczesne i specjalnie zaprojektowane pojazdy, które zapewniają bezpieczny transport dwóch psów służbowych oraz przewodników. Jeden taki samochód kosztuje blisko 400 tysięcy złotych.
Radiowozy oprócz typowego policyjnego wyposażenia na pokładzie mają także klatki, w których przewożone są policyjne psy. Pojazdy wyposażone są w klimatyzację, ogrzewanie i nawiewy. Mają też szuflady na sprzęt oraz specjalne wysuwane podesty, które ułatwiają wchodzenie i wychodzenie psów - informuje małopolska policja
Dziś w małopolskiej policji służy 52 przewodników psów służbowych, którzy mają pod opieką 85 czworonogów. Jest to 51 psów patrolowo-tropiących, 18 do wyszukiwania zapachów narkotyków, 14 do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i 2 do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich na lądzie.
