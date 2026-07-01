Funkcjonariusze po szkoleniu zasilili szeregi Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Michał Rejduch
2026-07-01 8:59

19 nowych kaprali zasiliło szeregi Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. W miniony poniedziałek, 29 czerwca odebrali oni akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów.

Grupa funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, stojąca na uroczystości zakończenia szkolenia i mianowania na stopnie podoficerskie, z flagą i budką strażniczą w tle. Więcej informacji o tej uroczystości znajdziesz na naszym portalu.
Autor: KOSG Nowy Sącz/ Materiały prasowe

7 kobiet i 12 mężczyzn ukończyło właśnie szkolenie podstawowe oraz podoficerskie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Kursy trwały ponad 3 miesiące i przygotowały nowych funkcjonariuszy do służby. Teraz trafią do jednostek i komórek organizacyjnych Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Najwyższą notę w skali kraju podczas kursów uzyskała kapral SG Gabriela Jarosz ze średnią 4,97 i końcową ocenę 5,00.

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Straż Ganicza w Polsce podzielona jest na 9 oddziałów. Karpacki Oddział Straży Granicznej ponownie zaczął działać w 2016 roku. Ochrania on granicę polsko-słowacką na długości 319,49 km, także granicę na lotnisku w Balicach. W jego skład wchodzą placówki w: Tarnowie, Zakopanem, Krakowie, Krakowie-Balicach i Kielcach.

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