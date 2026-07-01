Funkcjonariusze po szkoleniu zasilili szeregi Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

7 kobiet i 12 mężczyzn ukończyło właśnie szkolenie podstawowe oraz podoficerskie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Kursy trwały ponad 3 miesiące i przygotowały nowych funkcjonariuszy do służby. Teraz trafią do jednostek i komórek organizacyjnych Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Najwyższą notę w skali kraju podczas kursów uzyskała kapral SG Gabriela Jarosz ze średnią 4,97 i końcową ocenę 5,00.

Straż Ganicza w Polsce podzielona jest na 9 oddziałów. Karpacki Oddział Straży Granicznej ponownie zaczął działać w 2016 roku. Ochrania on granicę polsko-słowacką na długości 319,49 km, także granicę na lotnisku w Balicach. W jego skład wchodzą placówki w: Tarnowie, Zakopanem, Krakowie, Krakowie-Balicach i Kielcach.