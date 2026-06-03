Jest ładniej, wygodniej i bezpieczniej. Zakończył się remont kładki nad Dunajcem

Wisząca kładka nad rzeką Dunajec pomiędzy miejscowościami Witowice Dolne i Tropie o remont prosiła się już od dawna. Do tej pory takie roboty jednak przekładano. Teraz to się zmieniło, bo gmina Łososina Dolna zdobyła na to pieniądze. Część dołożyła Unia Europejska.

Fachowcy wykonali między innymi za kompleksową modernizację pylonów stalowych, lin nośnych, lin podtrzymujących, balustrad, podpór oraz pomostu. Na konstrukcji kładki pojawiły się też tablice informacyjne, a obok zamontowano urządzenie zliczające ruch. W pobliżu jest też nowoczesna stacja naprawy rowerów z kompletem narzędzi.

Modernizacja kładki to ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców i odwiedzających naszą gminę turystów. Dzięki wykonanym pracom obiekt będzie służył bezpiecznie przez wiele kolejnych lat, zapewniając komfort pieszym i rowerzystom, którzy korzystają z tej popularnej przeprawy. Odnowiona kładka jest już dopuszczona do użytkowania i w pełni dostępna dla mieszkańców oraz turystów - mówi wójt Łososiny Dolnej Adam Wolak

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Remont kładki wiszącej nad rzeką Dunajec pomiędzy miejscowościami Witowice Dolne i Tropie kosztował niecały milion złotych. Większą część pieniędzy gmina zdobyła z unijnych funduszy.

Na czas prac remontowych kładka była zamknięta dla pieszych i rowerzystów. Teraz ponownie można z niej korzystać. Jest ładnie, bezpiecznie i wygodnie. W najbliższym czasie będzie tam też zamontowany monitoring.

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