Klaudia Zwolińska zmienia barwy klubowe. Będzie reprezentować Kraków

Klaudia Zwolińska zmienia klub sportowy

28-letnia zawodniczka zaczyna nowy rozdział w swoim zawodowym życiu. Jedna z czołowych zawodniczek kajakarstwa slalomowego na świecie opuszcza swój rodzimy klub w Nowym Sączu i od teraz będzie trenować w Krakowie. Tym samym będzie oficjalnie reprezentować to miasto na zawodach. Umowę o współpracy kajakarka podpisała kilka dni temu, a o zmianie klubu poinformowano podczas konferencji prasowej, w której wziął udział prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz oraz prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Mam ogromną przyjemność ogłosić, że Klaudia Zwolińska będzie reprezentować nasze miasto. Od teraz OSiR Kolna i Krakowski Klub Kajakowy będą jej domem – mówił podczas konferencji prasowej Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa – Cieszę się, że dwukrotna mistrzyni świata rozpoczyna z nami współpracę. Mocno liczymy, że to partnerstwo będzie pozytywnym bodźcem i zachętą dla młodych adeptów kajakarstwa górskiego, trenujących w Krakowie – dodał.

Tu warto dodać, że sama Klaudia od wielu lat związana jest z Krakowem. Trenowała ona na torze kajakarstwa górskiego OsiR Kolna, gdzie przygotowywała się do różnych zawodów.

Zmianę klubu i współpracę z Miastem Krakowem traktuję jako szansę na jeszcze lepsze przygotowania i możliwość dalszego rozwoju. Mój cel sportowy to Letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles i walka o najwyższe laury. Chcę również dołożyć swoją cegiełkę do promocji kajakarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz wykorzystania potencjału, jaki drzemie w obiekcie na Kolnej – podkreślała podczas konferencji prasowej Klaudia Zwolińska.

Klaudia Zwolińska zdobyła w styczniu tytuł „Sportowca roku”. Jest Mistrzynią Świata w slalomach C-1 oraz K-1, mistrzynią Europy i wicemistrzynią olimpijską. Zdobyła także brązowy medal mistrzostw świata w slalomie K-1 i crossie.