Kolejne przydrożne kapliczki odzyskają swój dawny blask. Są pieniądze

Takie konkursy samorząd naszego województwa ogłasza już od kilku lat. Pomoc można wydać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Co ważne takie obiekty nie muszą być wpisane do rejestrów zabytków województwa czy gminy, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Maksymalnie zdobyć można 45 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 60 procent kosztów zaplanowanych prac. Wnioski o pomoc można składać jeszcze tylko do 31 marca. Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie lub do Agend Zamiejscowych w Miechowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Tarnowie i w Zakopanem.

Zabytkowe kapliczki w Małopolsce zazwyczaj można spotkać na polach lub przy drogach, ale nie tylko, bo zdarzają się też te zawieszane na drzewach. Kapliczki najczęściej są murowane lub drewniane.

Do tej pory w całym regionie uratowano już ponad 800 kapliczek, przydrożnych krzyży czy figur świętych. Od 2009 roku samorząd małopolski na takie prace przeznaczył już prawie 9 milionów złotych. Do kogo pomoc trafi tym razem, to okaże się za kilka tygodni

