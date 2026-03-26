Ruszyła zbiórka na organizację "Śniadań Wielkanocnych" dla samotnych seniorów

Śniadania wielkanocne dla seniorów zorganizuje stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Świąteczne stoły pojawią się aż w 3-ech miastach: Nowym Sączu, Starym Sączu oraz Grybowie. Szacuje się, że w spotkaniach weźmie udział nawet 130 osób. To głównie podopieczni różnych programów, które realizuje stowarzyszenie Sursum Corda.

Osoby starsze, które straciły bliskich lub mieszkają daleko od rodziny, często spędzają święta w samotności — nie z wyboru, ale z braku możliwości. Odpowiadając na ten problem, Stowarzyszenie Sursum Corda po raz kolejny organizuje Śniadanie Wielkanocne dla osób starszych, które święta spędzają w pojedynkę. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano trzy spotkania dla około 130 seniorów z: Nowego Sącza, Starego Sącza oraz Grybowa. Uczestnicy będą mogli wspólnie zasiąść do stołu, porozmawiać, zjeść tradycyjne potrawy wielkanocne i spędzić czas w atmosferze życzliwości oraz bliskości. To nie tylko posiłek, ale przede wszystkim realna odpowiedź na samotność – informuje Karolina Bocheńska z Sursum Corda.

Aby wydarzenie mogło się odbyć, trwa zbiórka pieniędzy na jego organizację. Potrzebne jest 11 000 zł, które zostaną przeznaczone na przygotowanie świątecznych dań, drobnych upominków oraz logistykę spotkań. Osoby chętne mogą się dorzucać do akcji na portalu zrzutka.pl Link do zbiórki znajdziecie TUTAJ