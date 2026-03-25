Ultra Miles of Beskid Wyspowy już po raz ósmy. Można się zapisywać

Michał Rejduch
2026-03-25 9:27

Przed nami ósma edycja Ultra Miles of Beskid Wyspowy! Uczestnicy zmierzą się z górskimi dystansami 14 i 30 mil, przemierzając malownicze szlaki Beskidu Wyspowego. Start i metę zaplanowano w Łącku, a dla chętnych przygotowano także bieg z psem i marsz Nordic Walking.

Autor: Ultra Miles of Beskid Wyspowy/ Facebook

Ultra Miles of Beskid Wyspowy. Wyjątkowe zawody liczone w milach 

Zbliża się jedna z największych imprez biegowych w naszym regionie. Chodzi o zawody Ultra Miles of Beskid Wyspowy. Będzie to już ósma edycja, a zawodnicy jak zwykle do pokonania będą mieć dystanse liczone w milach. Trasy poprowadzą po malowniczych szlakach Beskidu Wyspowego. Start i metę zaplanowano na terenie amfiteatru w Łącku. W tym roku zawodnicy do pokonania będą mieć w biegach górskich 30 mil i 14 mil. Można też pobiec z psem – w tym przypadku przygotowano trasę na dystansie 14 mil. Ci, którzy wolą spacerować, mogą wziąć udział w marszu Nordic Walking również na dystansie 14 mil.

Kilka lat temu rozpoczynaliśmy od takich bardzo długich dystansów, gdzie mieliśmy 100 mil. Później było to 60 mil, 40 mil i tak jakoś schodzimy z dystansem, dlatego że jest coraz mniej takich hardcorowców, którzy chcą biegać 100 mil. W tym roku walczymy na dystansach również fajnych. Mamy bieg 14 mil. Mamy 14 mil bieg z psem, no i tym roku wystartowaliśmy również z marszem Nordic Walking, na dystansie 14 mil. Oprócz tego ma mamy jeszcze dystans 30 mil. Wszystkie biegi biegną przez górę Modyń, zwaną "Górą Zakochanych". No i piękne widoki po drodze, bo jednak jest sporo otwartej przestrzeni i naprawdę, jeżeli jest tylko widoczność dobra, to jest przepięknie. Trasa nie jest bardzo wymagająca. Jedyne takie ostrzejsze podejścia to są pod górę Modyń. Trzeba mieć na pewno buty z bieżnikiem, takie, które będą dobre na błoto – wyjaśnia Agnieszka Faron, organizatorka zawodów.

Do zawodów cały czas można się zapisywać. Można to zrobić TUTAJ. Bieg odbędzie się 11 kwietnia.

