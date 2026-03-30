Lampiony przed galerią i więcej sztuki dla młodych ludzi. Nowe pomysły nowej dyrektor Małej Galerii

Mała Galeria w Nowym Sączu z nowymi pomysłami

Mała Galeria Nowym Sączu otwiera się na młodych twórców i młodych obiorów. To pomysł nowej dyrektor, Joanny Iwańskiej, która chce do budynku na plantach zaprosić nowych odwiedzających. Każdego dnia, kiedy będzie się działo coś w galerii, przed budynkiem pojawią się świecące lampiony. Będzie to znak, że właśnie wtedy, szczególnie warto zajrzeć do środka. Wystarczy tylko wejść, nawet na kilka chwil. Ma to być nowa tradycja tego miejsca.

W przyszłości dyrektor Joanna Iwańska chce zorganizować warsztaty dla uczniów szkół, nawiązujące do tematyki wystaw. Wszystko po to, żeby pokazać, że Mała Galeria jest dla każdego.

Jest takie przekonanie, ogólnie w galeriach, w całej Polsce, że są to takie miejsca zamknięte. Ja mam pomysłów sporo, żeby to zmienić. Bardzo chcę wyjść do młodych. To dlatego, że edukacja jest najważniejsza. Jeżeli w młodych ludziach zasiejemy ciekawość, przekonamy, że galeria jest fajnym miejscem, no to oni w przyszłości będą do niej przychodzić. Chcemy od września ruszyć z warsztatami dla szkół. No i przy okazji będzie można zobaczyć wystawę, która będzie aktualnie w galerii. Nadal będziemy stawiać na sztukę ambitną, sztukę ciekawą, interesującą, sztukę z tej wyższej półki i otwierać się na tą nową sztukę. Bardzo chciałabym pójść w taką twórczość elektroniczną, wirtualną. Na świecie i w Polsce są różne tego typu wydarzenia, to czemu ich nie pokazać u nas – powiedziała Radiu Eska Joanna Iwańska.

Joanna Iwańska nie rezygnuje jednak ze sztuki ambitnej i z wysokiej półki. Taka nadal będzie znajdować swoje miejsce w Małej Galerii w Nowym Sączu. Tu warto dodać, że od kilku tygodni galeria zmieniła godziny otwarcia. Można ją teraz odwiedzać od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 18, a w soboty od 9 do 17.