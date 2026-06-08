Lazio Rzym zwycięzcą RemarLand Sokolik Cup w Starym Sączu [ZDJĘCIA]

Młodzi piłkarze europejskich drużyn zagrali w Starym Sączu

Stary Sącz po raz 15. gościł zawodników dziecięcych akademii piłkarskich z całego świata. Przyjechały tu drużyny z Chorwacji, Portugalii, Hiszpanii, Ukrainy, Słowacji, ale też z najpopularniejszych piłkarskich klubów z Polski. Można zobaczyć młodych zawodników Jagiellonii Białystok, Wisły Kraków, Cracovii, czy Sandecji Nowy Sącz. W tym roku na turniej zjechało 36 dziecięcych akademii piłkarskich.

Jest wysoki poziom, to nieliczny turniej w całej europie, który gromadzi tak wiele krajów i przedstawicieli najlepszych akademii piłkarskich szkolących w Europie. Mamy tu FC Barcelona, Lokomotiv Zagrzeb, Olimpic Lion. To jest turniej dla młodych piłkarzy. Oni ze sobą rywalizują, ale też rozmawiają, zawiązują się przyjaźnie – mówi organizator Tomasz Popiela.

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Rozgrywki odbywały się na boisku w Starym Sączu przy ul. Bandurskiego. Najwyżej sklasyfikowanym polskim zespołem została Akademia Piłkarska WKS Śląsk Wrocław, a najwyższą lokatę lokalnych drużyn zajął na 18. miejscu Dunajec Nowy Sącz.