Małopolscy policjanci podsumowali długi weekend. Czy było bezpiecznie?

Każdego dnia podczas wydłużonego czerwcowego weekendu o bezpieczeństwo mieszkańców regionu i turystów, którzy podróżowali po drogach regionu dbały setki małopolskich policjantów. Najwięcej patroli pojawiało się na głównych trasach w regionie oraz tych, które prowadzą do turystycznych miejscowości.

W miejscach tworzenia się zatorów drogowych policjanci ręcznie sterowali ruchem. Funkcjonariusze reagowali też na wszystkie wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym. W szczególności na te które są najczęstszymi przyczynami zdarzeń. To przekraczanie dopuszczalnej prędkości, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, a także eliminowali z ruchu prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu oraz narkotyków.

Wstępne dane statystyczne pokazują, że w okresie od 3 do 7 czerwca w Małopolsce doszło do 26 wypadków drogowych, w których 1 osoba zginęła, a 27 zostało rannych. Policjanci ujawnili blisko 80 prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu oraz narkotyków - informuje małopolska policja

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W ubiegłym roku podczas weekendu czerwcowego związanego ze Świętem Bożego Ciała, czyli od 18 maja do 22 czerwca na małopolskich drogach doszło do 42 wypadków, w których 53 osoby zostały ranne. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Rok temu policjanci zatrzymali 80 kierujących, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

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