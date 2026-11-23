Zmiany klimatu nie są odległą wizją przyszłości. Ich skutki odczuwamy w codziennym życiu. Latem betonowe powierzchnie mocno się nagrzewają, a podczas intensywnych opadów woda nie zawsze ma gdzie wsiąkać. W efekcie ulice i place mogą szybko zamieniać się w rozgrzane przestrzenie, a gwałtowne ulewy prowadzić do lokalnych podtopień. Do tego dochodzą okresy bez deszczu i susze, które wpływają zarówno na miejską zieleń, jak i dostępność wody.

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

Odpowiedzią na te wyzwania jest adaptacja do zmian klimatu. Mówiąc najprościej, to przygotowywanie miast, mieszkańców i infrastruktury na obecne oraz przewidywane skutki zmieniających się warunków pogodowych. Nie chodzi wyłącznie o reagowanie na ekstremalne zjawiska, gdy już wystąpią. Ważne jest przede wszystkim planowanie z wyprzedzeniem i takie kształtowanie przestrzeni, by była bardziej odporna na upały, suszę czy intensywne opady.

Więcej zieleni, mniej betonu. Miasta mogą współpracować z naturą

Jednym z ważnych kierunków adaptacji jest rozwój błękitno-zielonej infrastruktury. Pod tą nazwą kryją się rozwiązania, które wykorzystują roślinność i wodę do poprawy warunków życia w mieście. Mogą to być parki, skwery, zielone dachy i ściany, ogrody deszczowe, zbiorniki retencyjne czy przepuszczalne nawierzchnie.

Dlaczego to takie ważne? Zieleń daje cień i pomaga obniżać temperaturę otoczenia. Rośliny i odpowiednio zaprojektowane tereny mogą również zatrzymywać wodę opadową, a następnie stopniowo oddawać ją do środowiska. Dzięki temu deszcz nie spływa tak szybko do kanalizacji, a miasto zyskuje większą odporność na skutki gwałtownych opadów i okresów suszy.

Adaptacja nie zastępuje działań na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Jest ich uzupełnieniem. Nawet jeśli będziemy podejmować wysiłki, by spowolnić zmiany klimatu, część ich skutków będzie odczuwalna jeszcze przez długi czas. Dlatego tak istotne jest przygotowanie się na nowe wyzwania.

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

LIFE DREAM CITIES wspiera małopolskie miasta

Właśnie temu służy projekt LIFE DREAM CITIES „Projektowanie i realizacja wzorcowej adaptacji wśród miast średniej wielkości - Małopolska gotowa na adaptację”. Jego nadrzędnym celem jest opracowanie i wdrażanie rozwiązań, które zwiększą odporność miast na negatywne skutki zmian klimatu, przede wszystkim fale upałów, intensywne opady deszczu i susze.

W przedsięwzięciu uczestniczy Województwo Małopolskie oraz siedem miast:

Bochnia,

Gorlice,

Nowy Targ,

Olkusz,

Oświęcim,

Skawina,

Nowy Sącz.

Partnerami są także Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz firma Investeko S.A. Projekt potrwa do końca 2029 roku.

Co to oznacza w praktyce? Miasta mają rozpoznać miejsca szczególnie narażone na skutki zmian klimatu, takie jak lokalne podtopienia, powodzie błyskawiczne, susze czy obszary mocno nagrzewające się podczas upałów. Na tej podstawie będą mogły planować działania dopasowane do lokalnych potrzeb. Projekt zakłada również przygotowanie rozwiązań opartych na przyrodzie, zwiększanie powierzchni zielonych, poprawę retencji wody oraz prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych.

Ważną częścią przedsięwzięcia jest także zaangażowanie mieszkańców. W każdym z siedmiu miast zaplanowano debaty i panele klimatyczne, podczas których będzie można rozmawiać o lokalnych wyzwaniach i sposobach radzenia sobie z nimi. Dzięki temu adaptacja ma być nie tylko zadaniem samorządów, ale również wspólnym działaniem lokalnych społeczności.

Zmiana zaczyna się także w najbliższej okolicy

W przygotowaniu miast na skutki zmian klimatu znaczenie mają nie tylko duże inwestycje. Wiele można zrobić również w najbliższym otoczeniu. Ogród deszczowy, posadzenie drzewa, rezygnacja z nieprzepuszczalnej nawierzchni na rzecz rozwiązań pozwalających wodzie wsiąkać w grunt czy zadbanie o roślinność wokół domu - to przykłady działań, które mogą wspierać adaptację.

LIFE DREAM CITIES ma pomóc samorządom wypracować rozwiązania, które będą odpowiadać na lokalne potrzeby, a jednocześnie staną się inspiracją dla innych miast w Polsce i Europie. Bo odporność na zmiany klimatu buduje się nie tylko wielkimi projektami, lecz także codziennymi decyzjami dotyczącymi tego, jak projektujemy i wykorzystujemy przestrzeń wokół nas.

Kampania zrealizowana w ramach Projektu LIFE DREAM CITIES „Projektowanie i realizacja wzorcowej adaptacji wśród miast średniej wielkości – «Małopolska gotowa na adaptację»” dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.