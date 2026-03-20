Miliony dla Nowego Sącza na bezpieczeństwo mieszkańców. Zakupy już są zrobione!

Pieniądze za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego były przekazywane dalej. Między innymi do szpitali, służb mundurowych, do GOPR-u, PCK czy ZHP, ale nie tylko. Dzięki rządowej pomocy swoje magazyny mocno doposażyły też lokalne samorządy.

W regionie sądeckim większe lub mniejsze zakupy zrobiła każda gmina, miasto czy powiat. Na przykład Nowy Sącz do wydania miał prawie 6 milionów złotych. Sprzęt, który kupiono trafił między innymi do miejskich spółek, które odpowiadają za dostawy ciepła czy wody, a także do strażaków ochotników.

Do strażaków trafiły między innymi dwie sztuki pomp szlamowych wraz z wężami, pralka przemysłowa, maszt oświetleniowy oraz nożyco-rozpieracz hydrauliczny. Z kolei Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wzbogaciło się o agregat prądotwórczy, a spółka Sądeckie Wodociągi o dwa agregaty prądotwórcze. Nowoczesny sprzęt trafił też do urzędu miasta. To między innymi drony czy 16 syren alarmowych - mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Część pieniędzy Nowy Sącz wydał też na rozbudowę monitoringu oraz unowocześnienie sieci syren alarmowych, które są rozmieszczone na terenie miasta.

Nowoczesnym sprzętem wypełnił się też magazyn, który ma samorząd powiatu nowosądeckiego. Tam trafił między innymi nowoczesny drony z kamerą termowizyjną, ale też telefony satelitarne, radiotelefony, respiratory transportowe czy zestawy ratownictwa medycznego. Natomiast Sądeckie Pogotowie Ratunkowe kupiło nową karetkę.

Na tym jednak nie koniec, bo rządowe pieniądze na obronę cywilną małopolska dostanie także w tym roku. Będzie można starać się nie tylko o pomoc na zakup sprzętu czy wyposażenia, ale też na budowę schronów czy miejsc tymczasowego schronienia.

