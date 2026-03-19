Nie było taryfy ulgowej. Mandaty sypały się jeden za drugim!

Głównym celem akcji było zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego. W Nowym Sączu policjanci pojawiali się między innymi w rejonie alei Józefa Piłsudskiego, ale też na ulicy Królowej Jadwigi czy Nawojowskiej.

Podczas akcji policjanci zaglądali też na wielkopowierzchniowe parkingi w różnych rejonach miasta. Nie bez powodu, bo w takich właśnie miejscach w godzinach wieczornych i nocnych spotyka się wielu miłośników szybkiej jazdy.

W sumie w trakcie kilkugodzinnych działań przeprowadzili 93 kontrole drogowe, ujawniając 93 wykroczenia. Policjanci odnotowali 28 przypadków łamania obowiązujących limitów prędkości. Za przekroczenie prędkości o ponad 50 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym policjanci zatrzymali prawo jazdy trzem kierowcom - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

QUIZ. Jesteś fanem kotów? Test zdjęciowy da odpowiedź. Konwencja Tak/Nie Pytanie 1 z 12 Czy to kot syjamski? Tak Nie Następne pytanie

Ci, którzy zapominali o bezpieczeństwie własnym i innych dostawali mandaty. W sumie policjanci wypisali ich aż 54. W przypadku 29 kierowców skierowano do sądu wnioski o ukaranie. Dodatkowo mundurowi zatrzymali 14 dowodów rejestracyjnych. To z powodu złego stanu technicznego pojazdów.

Tego typu działania na sądeckich ulicach są prowadzone cyklicznie. Policjanci przypominają, że ulica to nie tor wyścigowy, a brawura i brak poszanowania dla przepisów stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu - dodaje Izworska

