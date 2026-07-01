Nie tylko są naszymi przyjaciółmi. Dbają też o nasze bezpieczeństwo!

Dariusz Ryś
2026-07-01 16:15

Ma pokazać jak ważne są w naszym codziennym życiu, ale też przypomnieć, że nie są zabawkami. Chodzi o Dzień Psa, który w Polsce przypada 1 lipca. Psy towarzyszą nam nie tylko w prywatnym życiu, ale też „pracują” w służbach mundurowych czy ratowniczo – poszukiwawczych. Także w naszym regionie.

Policjant stoi obok psa z piłką w pyszczku przy radiowozie. O psach w służbach mundurowych czytaj na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Policja Nowy Sącz / Facebook

W Nowym Sączu psy służą między innymi w policji, straży pożarnej, straży granicznej czy w Krynickiej Grupy GOPR. Psy są niezastąpionym wsparciem w codziennej służbie,  a ich doskonale rozwinięte zmysły pozwalają docierać tam, gdzie ludzkie możliwości zawodzą.

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W komendzie miejskiej policji w Nowym Sączu służy dziś 9 psów. 6 patrolowo-tropiących, 2 specjalizujące się w wyszukiwaniu zapachu narkotyków oraz 1 wyszkolony do lokalizowania materiałów wybuchowych. Poprzez swoje predyspozycje i niezwykły węch pomagają funkcjonariuszom w codziennej służbie, a dzięki więziom, jakie tworzą się między nimi, a ich przewodnikami, są prawdziwymi przyjaciółmi, na których można liczyć w każdej sytuacji.

Z okazji przypadającego dziś Dnia Psa składamy szczególne podziękowania za wierność i oddanie naszym wyjątkowym, czworonożnym „funkcjonariuszom”, a ich przewodnikom życzymy wytrwałości w codziennym szkoleniu oraz satysfakcji z każdego wspólnie zrealizowanego zadania - informują policjanci z Nowego Sącza

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Psy pomagają też strażnikom granicznym. Karpacki Oddział Straży Granicznej ma 5 psów. Wszystkie służą w placówce Krakowie-Balicach, która zabezpiecza port lotniczy. Cztery z nich specjalizują się w wykrywaniu materiałów wybuchowych, broni i amunicji, natomiast jeden jest wyszkolony do wykrywania substancji narkotycznych.

Ich doskonały węch, profesjonalne wyszkolenie i niezawodność każdego dnia wspierają funkcjonariuszy straży granicznej podczas realizacji zadań związanych z ochroną granicy oraz zapewnieniem bezpieczeństwa podróżnym. Dziękujemy naszym psim bohaterom za ich oddanie, lojalność i gotowość do służby - informuje KOSG w Nowym Sączu

W Nowym Sączu specjalnie szkolone psy poszukiwawczo ratownicze służą też w Państwowej Straży Pożarnej, a także w Grupie Ratownictwa Specjalnego Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowego Sącza. Na swoim koncie mają wiele akcji. Nie tylko w regionie czy w Polsce, ale też za granicą.

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Dzień Psa to też doskonała okazja do tego, żeby przypomnieć, że pies to nie zabawka czy przedmiot, ale zwierze, któremu trzeba poświęcać dużo czasu, dbać o niego, a także odpowiednio się nim opiekować.

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