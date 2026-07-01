Nie tylko są naszymi przyjaciółmi. Dbają też o nasze bezpieczeństwo!

W Nowym Sączu psy służą między innymi w policji, straży pożarnej, straży granicznej czy w Krynickiej Grupy GOPR. Psy są niezastąpionym wsparciem w codziennej służbie, a ich doskonale rozwinięte zmysły pozwalają docierać tam, gdzie ludzkie możliwości zawodzą.

W komendzie miejskiej policji w Nowym Sączu służy dziś 9 psów. 6 patrolowo-tropiących, 2 specjalizujące się w wyszukiwaniu zapachu narkotyków oraz 1 wyszkolony do lokalizowania materiałów wybuchowych. Poprzez swoje predyspozycje i niezwykły węch pomagają funkcjonariuszom w codziennej służbie, a dzięki więziom, jakie tworzą się między nimi, a ich przewodnikami, są prawdziwymi przyjaciółmi, na których można liczyć w każdej sytuacji.

Z okazji przypadającego dziś Dnia Psa składamy szczególne podziękowania za wierność i oddanie naszym wyjątkowym, czworonożnym „funkcjonariuszom”, a ich przewodnikom życzymy wytrwałości w codziennym szkoleniu oraz satysfakcji z każdego wspólnie zrealizowanego zadania - informują policjanci z Nowego Sącza

QUIZ. Kto ma pierwszeństwo przejazdu? Test obrazkowy, bez kompletu nie siadaj za kółko! Pytanie 1 z 11 No to zaczynamy! Na początek prościutkie. Kierowca którego samochodu musi zachować większa czujność i dostosować się drugiego? Niebieskiego Białego Obaj są w takiej samej sytuacji Następne pytanie

Psy pomagają też strażnikom granicznym. Karpacki Oddział Straży Granicznej ma 5 psów. Wszystkie służą w placówce Krakowie-Balicach, która zabezpiecza port lotniczy. Cztery z nich specjalizują się w wykrywaniu materiałów wybuchowych, broni i amunicji, natomiast jeden jest wyszkolony do wykrywania substancji narkotycznych.

Ich doskonały węch, profesjonalne wyszkolenie i niezawodność każdego dnia wspierają funkcjonariuszy straży granicznej podczas realizacji zadań związanych z ochroną granicy oraz zapewnieniem bezpieczeństwa podróżnym. Dziękujemy naszym psim bohaterom za ich oddanie, lojalność i gotowość do służby - informuje KOSG w Nowym Sączu

W Nowym Sączu specjalnie szkolone psy poszukiwawczo ratownicze służą też w Państwowej Straży Pożarnej, a także w Grupie Ratownictwa Specjalnego Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowego Sącza. Na swoim koncie mają wiele akcji. Nie tylko w regionie czy w Polsce, ale też za granicą.

Dzień Psa to też doskonała okazja do tego, żeby przypomnieć, że pies to nie zabawka czy przedmiot, ale zwierze, któremu trzeba poświęcać dużo czasu, dbać o niego, a także odpowiednio się nim opiekować.

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