Nie wystraszyli się igieł. Uczniowie „elektryka” chętnie dzielili się krwią!

Na odważnych nie trzeba było długo czekać. W kolejce do rejestracji ustawiło się ponad 50 uczniów. Tak wyglądała akcja oddawania krwi, którą zorganizowano w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu.

Mimo że po rejestracji i badaniu okazało się, że nie wszyscy chętni mogą krew oddać, to finał akcji był imponujący. W sumie tym cennym lekiem podzieliło się aż 34 uczniów, którzy razem oddali ponad 15 litrów krwi.

Wasza postawa jest godna podziwu, pokazujecie, że młodzi ludzie mają ogromne serca i potrafią dzielić się tym, co najcenniejsze. To nie tylko piękny gest, ale przede wszystkim realna pomoc dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują – mówi Anna Kochanek dyrektor szkoły.

Szkoła już zapowiada kolejną taką akcję i liczy na to, że chętnych uczniów do podzielenia się tym cennym lekiem będzie jeszcze więcej. Tu warto dodać, że uczniowie nowosądeckiego „elektryka” bardzo chętnie włączają się w tego typu akcje. Niedawno aż 30 osób zarejestrowało się w bazie jako potencjalni dawcy szpiku.

Warto pamiętać, że w Nowym Sączu krew można oddawać nie tylko przy okazji takich akcji. Na krwiodawców czeka Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 55. Krew można tam oddawać od poniedziałku do piątku między godziną 7:00, a 12:00.

Nowosądeckie RCKiK organizuje też wiele akcji wyjazdowych. Na przykład w kwietniu krew będzie można oddać w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, na miejskim stadionie, a także w Korzennej czy Łabowej.

