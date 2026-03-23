Wiosenne porządki w schronisku dla zwierząt w Nowym Saczu

Wiosenne porządki ruszyły w schronisku dla zwierząt w Nowym Sączu. Wystarczyło kilka ciepłych dni, a pracownicy zabrali się za sprzątanie boksów, w których na co dzień mieszkają psy. Z większości bud zniknęły grube koce i kołdry, którymi wyścielone były na czas zimy, żeby zwierzętom było cieplej. W najbliższych tygodniach takie porządki mają być kontynuowane. Pomóc możemy także i my, jeżeli robimy właśnie w swoich domach wiosenne przeglądy szaf.

Zima uciekła z Marzanną

Przygotowujemy już teraz powoli boksy na wiosnę, zaczynamy sprzątanie. Wymieniamy grube pościele i koce na trochę lżejsze. I mamy w związku z tym prośbę do mieszkańców miasta. Cały czas potrzebujemy wszelkich chłonnych materiałów: koce, ręczniki, prześcieradła. Jakby ktoś robił porządki wiosenne domu, to proszę o nas pamiętać — mówi Joanna Otto, szefowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu.

Polecany artykuł: Sprawdź ważność Karty Nowosądeczanina i przedłuż ją na kolejny rok

Na dary schronisko czeka codziennie od godziny 11 do 16. Warto też pamiętać, że pomóc można, dając stały dom zwierzętom, które mieszkają w azylu. Na nowy dom czeka 65 psów, a także kilkanaście kotów.