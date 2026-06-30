Nowe wiadomości dla sądeczanki ma GDDKiA. Czy będzie zmiana przebiegu drogi?

Chodzi o najdłuższy odcinek nowej drogi z Brzeska do Nowego Sącza pomiędzy miejscowościami Uszew, w Wytrzyszczka. To właśnie do tego fragmentu najwięcej zastrzeżeń mieli niektórzy mieszkańcy i część lokalnych samorządów. Dlatego minister infrastruktury zlecił przygotowanie dodatkowego opracowania, które pokaże czy zmiana przebiegu Sądeczanki na tym fragmencie jest możliwa.

Zadaniem projektantów będzie sprawdzenie, czy jest możliwość korekty przebiegu wariantu A postulowanego przez część samorządów. Jego obecna trasa jest niemożliwa do realizacji ze względu na proponowaną budowę tunelu pod Górą Bukowiec. Taka inwestycja zagroziłaby ujęciom wody pitnej, z której korzystają mieszkańcy gminy Iwkowa i mogłaby wpłynąć niekorzystnie na pobliskie Źródło Świętego Urbana. Sprawdzimy również, czy jest możliwość poprowadzenia drogi na tym odcinku w inny sposób, niż przewidują to warianty A i C. Na wykonanie tych prac firma, która wygrała przetarg ma 10 miesięcy - informuje Sabina Stefańczyk z krakowskiego oddziału GDDKiA

W połowie czerwca GDDKiA wybrała firmy, które przygotują szczegółowe założenia dla dwóch odcinków sądeczanki. Trzeciego pomiędzy Wytrzyszczką, a Łososiną Dolną i piątego między Tęgoborzem, a Nowym Sączem. Trwa też analiza dokumentów złożonych przez firmy, które chcą przygotować koncepcję programową dla pierwszego odcinka, od Brzeska do Uszwi. Postępowanie na analizę możliwości zmiany przebiegu trasy pomiędzy Łososiną Dolną, a Tęgoborzem unieważniono, bo wpłynęła jedna oferta, która była droższa niż zakładał budżet GDDKiA.

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Dziś trasa krajowa numer 75 jest drogą z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, krętą z ostrymi podjazdami. Nowa ma być w całości drogą dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Będzie też dużo mniej kręta. Dzięki temu czas przejazdu skróci się o blisko pół godziny.

Dwie części nowej Sądeczanki są już gotowe. To oddany do użytku w 2021 roku most w Kurowie, a także zachodnia obwodnica Brzeska, którą kierowcy jeżdżą od 2025 roku. To 3-kilometrowy odcinek, który łączy rondo w Jasieniu na drodze krajowej numer 94 z nowym rondem w Okocimiu na trasie krajowej 75.

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