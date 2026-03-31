Pieniądze będą przed świętami. ZUS wypłaca „trzynastki”

Część emerytów i rencistów dostanie „trzynastkę” jeszcze przed świętami. Dotyczy to osób, które pobierają świadczenia 1 i 6 dnia każdego miesiąca. ZUS przyspieszył wypłatę dla terminu z 6 kwietnia, który przypada w Poniedziałek Wielkanocny. Wypłata będzie zrealizowana do 3 kwietnia.

Pieniądze trafią na pocztę 31 marca, a następnie listonosze doręczą je świadczeniobiorcom. Z kolei dla osób, które otrzymują przelewy, ZUS przekaże środki do banków 2 kwietnia - mówi Anna Szaniawska regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce.

W województwie małopolskim „trzynastki” przed Wielkanocą dostanie blisko 237 tysięcy osób. W regionie, który obsługuje ZUS Nowy Sącz takich osób będzie ponad 60 tysięcy.

W 2026 roku trzynastka odpowiada najniższej emeryturze po waloryzacji i wynosi 1978,49 złotych brutto. Z trzynastej emerytury nie są realizowane żadne potrącenia. ZUS wypłaca ją automatycznie, bez składnia wniosków.

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które na 31 marca mają prawo do wypłaty jednego ze świadczeń długoterminowych, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

