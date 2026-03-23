Policja i SOK w akcji. Na przejazdach drogowo – kolejowych ma być bezpieczniej!

Do ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Bezpieczny przejazd, szlaban na ryzyko" włączyli także się policjanci z Nowego Sącza i lokalnych komisariatów w regionie. Mundurowi przypominali kierowcom czym może się skończyć lekceważenie przepisów i zasad, które na przejazdach drogowo – kolejowych obowiązują.

Niestety nie wszyscy kierowcy do tych zasad się stosują, a to często kończy się wypadkami na przejazdach drogowo – kolejowych. Najpoważniejsze grzechy kierowców to między innymi lekceważenie znaku STOP czy przejazd slalomem pomiędzy zamkniętymi już półrogatkami.

Dlatego spółka Polskie Linie Kolejowe bardzo często organizuje akcje prewencyjne w takich miejscach. Kierowcom wręczane są ulotki informacyjne, a mundurowi przypominają przepisy i najważniejsze zasady bezpieczeństwa w rejonie przejazdów drogowo - kolejowych.

Na Sądecczyźnie taką akcję przeprowadzono na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Milik w gminie Muszyna. Włączyli się w nią funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego sądeckiej komendy razem z funkcjonariuszami SOK. Mundurowi zapewniają, że takie akcje będą powtarzane.

