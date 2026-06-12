Policja i Straż Graniczna zatrzymała kilkanaśce poszukiwanych osób

Zatrzymania osób poszukiwanych w regionie sądeckim

W regionie sądeckim Straż Graniczna i Policja przeprowadziła ogólnopolską akcję „Poszukiwany”, której celem było zatrzymanie osób poszukiwanych przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. W przedsięwzięciu koordynowanym przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji wzięli udział także funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz jednostek podległych, przy wsparciu funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Express Biedrzyckiej - Jacek Karnowski

Sądeccy funkcjonariusze zatrzymali 2 osoby, które były poszukiwane na podstawie listów gończych oraz 10 osób poszukiwanych na podstawie wydanych przez sądy nakazów doprowadzenia do zakładu karnego lub aresztu śledczego. Finalnie 10 zatrzymanych zostało doprowadzonych do zakładu karnego, gdzie będą odbywać kary w wymiarze od 4 dni do 1 roku i 9 miesięcy, a pozostałych dwóch zatrzymanych, mających do odbycia zastępcze kary pozbawienia wolności, ostatecznie uiściło grzywny, tym samym uwalniając się od więzienia – informuje Justyna Basiaga z nowosądeckiej Policji.

Dodatkowo podczas działań policjanci ustalili miejsce pobytu jednej osoby poszukiwanej przez prokuraturę do dalszych czynności prawnych oraz odnaleźli jedną osobę zaginioną.