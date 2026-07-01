Policyjny dron nad miastem. Posypały się mandaty!

Taką akcję już po raz kolejny zorganizowali policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy miejskiej policji w Nowym Sączu. Dron nad miastem pojawiał się przez kilka dni. Gównie nad Alejami Józefa Piłsudskiego, ulicą Królowej Jadwigi czy ulicą Nawojowską.

Funkcjonariusze przeprowadzili łącznie 47 kontroli uczestników ruchu drogowego, w efekcie których na 41 z nich nałożyli mandaty za łamanie prawa, a także skierowani 2 wnioski do sądu o ukaranie.

Policjanci między innymi ujawnili 4 przypadki naruszenia zakazu wyprzedzania na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi, 39 przypadków niestosowania się do znaku „STOP” oraz po jednym przypadku nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu, przejeżdżania rowerem oraz przejeżdżania hulajnogą elektryczną przez przejście dla pieszych -mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

QUIZ. Kto ma pierwszeństwo przejazdu? Test obrazkowy, bez kompletu nie siadaj za kółko! Pytanie 1 z 11 No to zaczynamy! Na początek prościutkie. Kierowca którego samochodu musi zachować większa czujność i dostosować się drugiego? Niebieskiego Białego Obaj są w takiej samej sytuacji Następne pytanie

W tym roku na terenie Nowego Sącza akcji z policyjnym dronem było już kilka. Mundurowi zapewniają, że takie działania będą powtarzane, bo dron doskonale się sprawdza. Dlatego lepiej uważać, bo nie wiadomo kiedy policja obserwuje nas z góry.

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