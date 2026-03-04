Ruszyły zapisy na VIII Nocny Bieg św. Kingi w Starym Sączu

2026-03-04 9:02

​Niepowtarzalna atmosfera i klimat. To gratka nie tylko dla tych wytrawnych biegaczy, ale dla osób, które dopiero zaczynają biegać. Już możecie się zapisywać na VIII Bieg Nocny św. Kingi. Rokrocznie impreza cieszy się dużym zainteresowaniem miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu. Tym bardziej, że nocny bieg w urokliwym Starym Sączu ma wyjątkowy klimat.

Jedyny taki bieg nocny organizowany w regionie sądeckim

- Z roku na rok coraz więcej osób bierze udział w tym wydarzeniu. Chce aktywnie czy przebiec, czy w formie marszu nordic walking pokonać tę trasę - powiedział nam organizator Sławomir Szczepaniak ze Stowarzyszenia Aktywny Stary Sącz. 

Większość zawodów organizowanych na Sądecczyźnie jest w ciągu dnia. Bieg nocny ma inny, wyjątkowy klimat, poza tym miejsce - rozświetlony Stary Sącz też ma swój urok.  

Jak dodaje Sławomir Szczepaniak, pomysł zrodził się z zamiłowania do sportów i do zdrowego, aktywnego wypoczynku. - Chcieliśmy, aby była możliwość skorzystania z tego typu  rekreacji na świeżym powietrzu połączonej z niepowtarzalną atmosferą tego miejsca. 

Co warto wiedzieć?

VIII Nocny Bieg św. Kingi w Starym Sączu odbędzie się 16 maja. Start oraz meta zawodów usytuowana jest na Placu Świętej Kingi przy Brama Szeklerskiej.

W wydarzeniu może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku. Młodsi muszą mieć zgodę rodzica bądź opiekuna. 

Do pokonania są różne dystanse, każdy znajdzie coś dla siebie.

To cztery albo osiem kilometrów - jedna pętla wokół starosądeckiej starówki. Start o godzinie 21.00 przy wieży klasztornej Sióstr Klarysek, a meta tradycyjnie w Bramie Szeklerskiej. 

Już warto trenować i zapisywać się

Do 16 maja jeszcze sporo czasu, dlatego organizatorzy zachęcają, aby już zacząć trenować. Tym bardziej, że pogoda dopisuje. Na terenie Sądecczyzny jest dużo ścieżek biegowo- rowerowych. Warunki idealne. W tej edycji wydarzenia organizatorzy spodziewają się miłośników biegania i marszu nordic walking nie tylko z Małopolski. Najwięcej osób w ubiegłych latach pochodziło jednak z regionu sądeckiego. Pula zgłoszeń w tym roku to 200 osób. Zapisy do 9 maja. 

Zapisy na stronie aktywnystarysacz.pl

