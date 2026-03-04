Ruszyły zapisy na VIII Nocny Bieg św. Kingi w Starym Sączu

Jedyny taki bieg nocny organizowany w regionie sądeckim

- Z roku na rok coraz więcej osób bierze udział w tym wydarzeniu. Chce aktywnie czy przebiec, czy w formie marszu nordic walking pokonać tę trasę - powiedział nam organizator Sławomir Szczepaniak ze Stowarzyszenia Aktywny Stary Sącz.

Większość zawodów organizowanych na Sądecczyźnie jest w ciągu dnia. Bieg nocny ma inny, wyjątkowy klimat, poza tym miejsce - rozświetlony Stary Sącz też ma swój urok.

Jak dodaje Sławomir Szczepaniak, pomysł zrodził się z zamiłowania do sportów i do zdrowego, aktywnego wypoczynku. - Chcieliśmy, aby była możliwość skorzystania z tego typu rekreacji na świeżym powietrzu połączonej z niepowtarzalną atmosferą tego miejsca.

i Autor: Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz/ Materiały prasowe

Co warto wiedzieć?

VIII Nocny Bieg św. Kingi w Starym Sączu odbędzie się 16 maja. Start oraz meta zawodów usytuowana jest na Placu Świętej Kingi przy Brama Szeklerskiej.

W wydarzeniu może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku. Młodsi muszą mieć zgodę rodzica bądź opiekuna.

Do pokonania są różne dystanse, każdy znajdzie coś dla siebie.

To cztery albo osiem kilometrów - jedna pętla wokół starosądeckiej starówki. Start o godzinie 21.00 przy wieży klasztornej Sióstr Klarysek, a meta tradycyjnie w Bramie Szeklerskiej.

Już warto trenować i zapisywać się

Do 16 maja jeszcze sporo czasu, dlatego organizatorzy zachęcają, aby już zacząć trenować. Tym bardziej, że pogoda dopisuje. Na terenie Sądecczyzny jest dużo ścieżek biegowo- rowerowych. Warunki idealne. W tej edycji wydarzenia organizatorzy spodziewają się miłośników biegania i marszu nordic walking nie tylko z Małopolski. Najwięcej osób w ubiegłych latach pochodziło jednak z regionu sądeckiego. Pula zgłoszeń w tym roku to 200 osób. Zapisy do 9 maja.

Zapisy na stronie aktywnystarysacz.pl