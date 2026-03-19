Uwaga kierowcy. Wolniej jedziemy jedną nitką tunelu na zakopiance

W tunelu na zakopiance pod Luboniem Małym na jezdni w kierunku Nowego Targu samochody mogą teraz jechać z maksymalną prędkością do 90 kilometrów na godzinę. Na razie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie informuje jak długo takie organicznie będzie tam obowiązywać.

W ciężarówce jadącej przez tunel pękła opona. Niestety, kierowca nie dostosował się do naszych poleceń i z uszkodzoną oponą przejechał niemal przez cały tunel. Felga uszkodziła częściowo nawierzchnię pasa awaryjnego. Będziemy analizować straty, na pewno zniszczone są studzienki na pasie awaryjnym - informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie systemy tunelu są sprawne. Nie zostały zniszczone żadne urządzenia odpowiadające za bezpieczeństwo podróży i monitorowanie sytuacji w tunelu.

Prosimy jednak o zachowanie szczególnej ostrożności - dodaje Kacper Michna

Tunelem pod Luboniem Małym samochody jeżdżą od jesieni 2022 roku. Jest on częścią drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka-Zdrój. Każda z dwóch nitek tunelu ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku i dodatkowo pas awaryjny.

